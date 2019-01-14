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      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки

      Вєсті Кремля 57 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 14 січня – Верховний суд у РФ заборонив мітинги, і тепер "Геї за Путіна" скаржитимуться до ЄСПЛ. Адже вони не є менш адекватними, аніж інші рухи, які підтримують Володимировича. Програма переозброєння армії РФ на 7 років потребує, не повірите, "аж" 500 мільйонів доларів. На озброєння поступлять танки Т-34 – так, ті самі, що воювали на фронтах Другої світової.

      Також у випуску:

      Мадуро під час другого пришестя до керівництва Венесуелою чекає на руку порятунку з Кремля.

      Головний фейкотворець РФ Дмитро Кисельов вирішив очолити боротьбу з фейками.

      Ремонтів у російських лікарнях може й не бути – адже лікарі не миють вікна і не перуть фіранки.

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Зброя
      Джерело: 24 канал
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