Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 14 січня – Верховний суд у РФ заборонив мітинги, і тепер "Геї за Путіна" скаржитимуться до ЄСПЛ. Адже вони не є менш адекватними, аніж інші рухи, які підтримують Володимировича. Програма переозброєння армії РФ на 7 років потребує, не повірите, "аж" 500 мільйонів доларів. На озброєння поступлять танки Т-34 – так, ті самі, що воювали на фронтах Другої світової.

Також у випуску: Мадуро під час другого пришестя до керівництва Венесуелою чекає на руку порятунку з Кремля. Головний фейкотворець РФ Дмитро Кисельов вирішив очолити боротьбу з фейками. Ремонтів у російських лікарнях може й не бути – адже лікарі не миють вікна і не перуть фіранки.