Вєсті.UA. Жир: Екссуддя Чаус втікав від викрадачів до поліції 50 кілометрів пішки

На засіданні суду Микола Чаус заявив, що викрадачі мали намір його вбити. Однак екссудді вдалось врятуватись, адже він втік. Чаус нібито пішки пройшов 50 кілометрів , а потім добровільно з'явився до Служби безпеки України.

Які ще курйозні події трапились в Україні за тиждень – дізнавайтесь у програмі.

До теми Чаус каже, що його хотіли вбити, а він втік: текст рішення суду

У Івано-Франківську віряни поскаржились на фільм

В Івано-Франківську зняли з прокату фільм "Демонік". Це зумовлено скаргами вірян. Християнська організація разом із депутатом від "Свободи" Ярославом Дубасом домоглася, щоб кінострічку замінили на фільм "Загін самогубців".

Мендель змінила професію

Юлія Мендель, колишня речниця Володимира Зеленського, нещодавно видала свою першу книгу. Тепер вона стала ведучою програми на каналі олігарха Ріната Ахметова із назвою "Велика деолігархізація". Там заявили, що олігархи насправді є заручниками системи.

Новий керівник Укрзалізниці

Українська залізниця отримала нового очільника. Ним став Олександр Камишін, який раніше працював менеджером олігарха Ріната Ахметова. Жодного досвіду в залізничній сфері в нього нема.

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Зеленський не зможе втекти в окупований Крим

Сергій Аксьонов, якого у Кремлі називають "главою Криму", заявив, що Володимир Зеленський не зможе сховатися на півострові в разі втечі з України. Ватажок окупантів попередив, що президент не отримає політичний притулок в окупованому Криму.

Арестович став зіркою російських ЗМІ

Олексій Арестович, речник української делегації у Тристоронній контактній групі, заявив, що боротьба Києва з російською мовою в Україні – це помилка. Російські ЗМІ перефразували його слова й публікують матеріали з заголовком на кшталт "В Україні назвали катастрофою боротьбу з російською мовою".

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