Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 квітня – головний президентський трон в Україні вже зайнятий. Тому протистояння перенеслись на крісла рангом нижче: трон спікера парламенту в Парубія прагне забрати нардеп Писаренко. У Зеленського переконують українців, що мають силу та волю, аби перемогти корупцію в Україні. У команді новообраного президента навіть продемонстрували, як це робитимуть.
Також у випуску:
Фольклорний герой Владислав Мангер.
Що робитиме Новинський після прийняття закону про державну мову.
Джерело: 24 канал
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