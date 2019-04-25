Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 квітня – головний президентський трон в Україні вже зайнятий. Тому протистояння перенеслись на крісла рангом нижче: трон спікера парламенту в Парубія прагне забрати нардеп Писаренко. У Зеленського переконують українців, що мають силу та волю, аби перемогти корупцію в Україні. У команді новообраного президента навіть продемонстрували, як це робитимуть.

Також у випуску: Фольклорний герой Владислав Мангер. Що робитиме Новинський після прийняття закону про державну мову.

Джерело: 24 канал