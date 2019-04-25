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      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції

      Вєсті.UA 19 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 квітня – головний президентський трон в Україні вже зайнятий. Тому протистояння перенеслись на крісла рангом нижче: трон спікера парламенту в Парубія прагне забрати нардеп Писаренко. У Зеленського переконують українців, що мають силу та волю, аби перемогти корупцію в Україні. У команді новообраного президента навіть продемонстрували, як це робитимуть.

      Також у випуску:

      Фольклорний герой Владислав Мангер.

      Що робитиме Новинський після прийняття закону про державну мову.

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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