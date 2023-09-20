Вже контролюємо ключову трасу Горлівка – Бахмут: як на фронт вплинули успіхи ЗСУ на Сході

Звільнення на Бахмутському напрямку населених пунктів Кліщіївка й Андріївка, а також закріплення на здобутих рубежах відкриває для Сил оборони певні перспективи щодо подальшого просування.

Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, зазначивши, що у ЗСУ з'явився новий плацдарм який надасть можливість й далі відбивати українські території у ворога.

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Окупанти опинились на незручних позиціях

Водночас на цій ділянці фронту розташовані панівні висоти, які надають можливість нашим захисникам "бачити" далі та завдавати найточніших уражень по окупантах, які опинились на незручних для них позиціях.

Також під нашим вогневим контролем вже перебуває траса Горлівка – Бахмут. Ця артерія постійно та досить ефективно використовувалась росіянами для постачання їхнього угруповування у Бахмуті,

– наголосив начальник пресслужби Східного угруповання.









