Я готовий поїхати на фронт з Трампом, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на фронт разом із Дональдом Трампом. Український президент публічно запросив експрезидента Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський готовий відвідати позиції українських військових разом із Трампом, аби показати йому правду. Про це президент України розповів під час Мюнхенської конференції 17 лютого, інформує 24 Канал.

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Зеленський запросив Трампа на фронт

За словами українського лідера, він публічно запрошує Дональда Трампа до України. Однак усе залежить від бажання колишнього президента США.

Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він також додав, що наша країна готова до цього, бо всі кандидати та представники обох партій повинні знати, що відбувається в Україні. Президент України також висловив вдячність за двопартійну підтримку.

Як зазначив Зеленський, Україна завжди хоче, аби вони знали правду про те, як триває перебіг цієї війни.

Трамп планує тиснути на Україну у разі перемоги: коротко

Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах США планує тиснути на Україну та Росію, аби змусити їх почати перемовини щодо закінчення війни.

Як зазначають джерела Bloomberg, радники Трампа обговорювали імовірність змусити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Один із радників Трампа порадив, що якщо пригрозити Україні зупиненням військової допомоги, може сприяти тому, що Київ зрештою погодиться на перемовини. Радники Ларрі Кудлоу і Роберт О'Брайен також публічно закликали до посилення санкцій проти російського Центрального банку, щоб вплинути на Путіна.

Водночас видання наголошує, що наразі люди Трампа не ведуть переговорів з російськими чи українськими посередниками – частково тому, що це суперечило б закону США, який забороняє приватним структурам вести переговори від імені уряду.