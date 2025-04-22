Я готовий зустрітись з Трампом у Ватикані, – Зеленський
- Президент Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.
- За його словами, "ми завжди готові зустрічатись з партнерами зі США".
Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із лідером США Дональдом Трампом під час його візиту до Ватикану на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.
Про це президент сказав під час брифінгу, інформує 24 Канал.
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Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані
Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Дональдом Трампом у Ватикані.
Президента запитали, чи хотів би він там зустрітися з Трампом. На це Зеленський відповів, що готовий та хотів би зустрітися з лідером США.
Ми завжди готові зустрічатись з партнерами зі Сполучених Штатів. Завжди,
– наголосив лідер.
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Нагадаємо, що в понеділок, 21 квітня, відійшов у вічність Папа Римський Франциск. Невдовзі стало відомо, що Трамп та перша леді США приїдуть на похорон понтифіка. Також на похорон Папи Римського поїде президентське подружжя Зеленських.