Я прямо поставив питання головкому про оборону Бахмута на Ставці, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Протягом тривалого часу на Бахмутському напрямку та, зокрема, у поблизу самого Бахмута тривають найзапекліші бої. Відтак 6 березня ситуацію на основних напрямках фронту, зокрема, Бахмутському, обговорили на Ставці Верховного Головнокомандувача.
Під час неї тема Бахмута стала основною. Так, Президент України заслухав особливу доповідь щодо ситуації в Бахмуті та навколо міста.
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Є багато дезінформаційних повідомлень
Під час Ставки доповідали Головнокомандувач, а також командувачі та розвідка. Тож у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів деякі деталі із засідання. При цьому він підкреслив, що хоче бути відвертим у таких темах, та наголосив на дезінформації.
Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось там стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони,
– сказав він.
Президент підкреслив, що суспільство натомість має розуміти правдивий сенс оборонних операцій України.
Розглядали питання розвитку подій у Бахмуті
Під час Ставки Володимир Зеленський прямо постав питання і командувачу стратегічного угруповання військ "Хортиця" генералу Сирському, і Головнокомандувачу ЗСУ Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку.
Потрібно було почути думку командування, чи відійти з міста, чи продовжувати оборону і посилюватися у Бахмуті.
Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою, інших позицій не було,
– сказав Володимир Зеленський.
Відтак президент наказав Залужному знайти відповідні сили, щоб допомогти військовим України у Бахмуті.
"Немає такої частини України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито не цінними", – підсумував Зеленський.
Що відбувається поблизу Бахмута: коротко
- Українські військові залишаються у Бахмуті, який перебуває під контролем ЗСУ. Там захисники України ведуть пекельні бої з окупантами.
- За словами екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, ворог оточив Бахмут на Донеччині з 3 сторін і продовжує наступати. Проте західний напрямок перебуває під контролем ЗСУ, відтак наразі логістика зберігається. Однак вона є вкрай складною, адже здійснюється через територію, яка повністю прострілюється окупантами.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що, ймовірно, Росії не вистачає можливостей для подальшого суттєвого зміцнення в районі Бахмута без відтягування сил з іншої ділянки лінії фронту. При цьому російській армії бракує потужності, щоб підтримувати більш ніж один одночасний наступ.
- Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що після приїзду до Бахмута командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача Сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренка у місті почали працювати ССО.