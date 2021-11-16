Я знаю світ, – Ердоган назвав себе найдосвідченішим політиком серед усіх лідерів держав
16 листопада 2021 , 15:22Читать новость на русском
Джерело:твіттер Реджепа Таїпа Ердогана
Реджеп Таїп Ердоган "скромно" визначив своє місце у світовій політиці. Президент Туреччини заявив, що є найбільш досвідченим серед усіх очільників держав.
Найбільш досвідчений політик
Це він повідомив під час зустрічі з молодими людьми у турецькій провінції Чанаккале. Трансляцію виступу Реджепа Таїпа Ердогана оприлюднили у його соцільних мережах.
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Я знаю світ. Серед сьогоднішніх лідерів я найдосвідченіший,
– зазначив президент Туреччини.
Він підкреслив, що сказав це, "не щоб хвалитись, а щоб визначити своє місце серед лідерів".
Що відомо про політичну кар'єру ЕрдоганаРеджеп Таїп Ердоган з 2003 по 2014 рік обіймав посаду прем'єр-міністра Туреччини. Згодом він переміг на прямих виборах президента. Через 4 роки його переобрали.
Останні заяви Ердогана: що відомо
- Реджеп Таїп Ердоган відмовився взяти участь у конференції ООН з питань зміни клімату. Він пояснив, що не поїхав у Глазго, оскільки це питання безпеки та репутації Туреччини.
- Глава Туреччини заявив, що готовий до співпраці з "Талібаном". Політик мотивував таке рішення бажанням забезпечити добробут турецьким родинам, які проживають в Афганістані.
- Турецький лідер зазначив, що Єврсоюз не зможе вберегти свою міць без Анкари. ЄС нібито потребує нових підходів і структурних перетворень, особливо в питанні прийняття рішень.