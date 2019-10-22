Я готовий звільнитися, – директор хору Верьовки Корінець про виступ з "Кварталом"

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець готовий написати заяву на звільнення після скандального виступу вокалістів у номері "95 Кварталу".

Корінець в ефірі телеканалу ATR заявив, що не тримається за посаду і готовий звільнитися, якщо це буде потрібно для блага колективу.

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Я готовий до будь-якої ситуації, щоб це не зашкодило колективу. Якщо буде потрібно (написати заяву про звільнення, – 24 канал) – то так, тому що колектив у цьому не винен,

– наголосив він.

Напередодні Корінець визнав, що ухвалив неправильне рішення про виступ колективу разом з "95 Кварталом". Також він вибачився перед ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою за те, що хор співав пісню "Горіла хата", у якій висміювався підпал її будинку.

Окрім того, деякі учасниці хору таки не брали участі у скандальному номері, бо їм не зручно було співати таку "пісню".

Скільки заплатили хору за участь у виступі "Кварталу"? Хор імені Верьовки часто працює за контрактами. За словами Корінця, "Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

Проте, надалі народний колектив імені Верьовки у такому жанрі виступати не буде.

Що відомо про скандальний номер "Кварталу" і хору імені Верьовки?Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж.



Сама Гонтарева наголосила, що це "сором" і "насміхатися над людським горем – неможливо уявити в цивілізованому суспільстві". Вона не заперечує, що до цього може бути причетний український олігарх Ігор Коломойський. Водночас, Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.



У "95 Кварталі" наголосили, що їх проєкт – гостра політична сатира. За словами гумористів, так було, є і буде, "Навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

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