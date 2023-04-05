Гра ядерними м'язами, – Данілов сказав, чому світ має відреагувати на погрози Путіна
Росія має намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Потрібно розуміти, що такі дії виходять за межі міжнародного права.
Країни-члени НАТО не мають ігнорувати погрози російського диктатора. Про це 24 Каналу сказав секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.
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НАТО може догратися
На переконання Данілова, якщо країни НАТО у жодний спосіб не відреагують на розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, вони можуть догратися до ситуації 2014 року. Тоді Владімір Путін збив літак MH-17, в якому перебувало 298 людей. Вони були громадяни НАТО, проте організація це проковтнула.
Я більше ніж впевнений, що Путін зараз шантажує світ розташуванням ядерної зброї у Білорусі,
– наголосив секретар РНБО.
Річ у тім, що для завдання ударів по країнах НАТО необов'язково розташовувати її там. Відомо, що дальність ураження ракети з ядерною боєголовкою дозволяє атакувати будь-яку країну Північноатлантичного альянсу з території Росії.
"Це гра ядерними м'язами, яку Путін сьогодні застосовує перед певними подіями", – підсумував секретар Ради національної безпеки й оборони України.
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Російська ядерна зброя у Білорусі: що відомо
- Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що до 1 липня на території Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Після цього її завезуть в країну.
- Однак про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко, не мовиться. Кремль хоче діяти так, як США в Європі.
- Зауважимо, що російський президент вирішив залякати світ у відповідь на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Ця новина викликала справжню істерику у росіян.