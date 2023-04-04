Лукашенко боїться: яка може бути відповідальність Білорусі за розміщення ядерної зброї

Росія заявила, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі. Вона неабияк потрібна самопроголошеному президенту Алєксандру Лукашенку, водночас може стати серйозним ударом по ньому.

Важливо, що ядерна зброя не передається білоруській стороні, а залишається під контролем росіян. Про це 24 Каналу сказав засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров.

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Якщо боєголовки будуть завезені у Білорусь, то лише під конвоєм російських військ. Білорусів туди не допустять, і приймати рішення щодо використання будуть росіяни,

– акцентував він.

Азаров про розміщення ядерної зброї у Білорусі: дивіться відео

Ядерна зброя потрібна для залякування України

Лукашенку потрібно було, щоб це передали йому. За словами Азарова, ядерна зброя слугуватиме для залякування передовсім України, яка заявила, що у разі повторного вторгнення завдасть удару у відповідь – знищить Мозирський нафтопереробний завод, а також великі підприємства та військові бази, що розташовані поблизу кордону.

"Ядерна зброя йому потрібна, щоб українці боялися завдати удару у відповідь, розуміючи, що Лукашенко може завдати вже ядерний удар у відповідь. Але Путін все-таки не віддає йому ядерну зброю, він буде сам нею розпоряджатися", – констатував Олександр Азаров.

Білоруси хочуть влаштувати показовий суд

У Білорусі затримали людей, які буцімто підірвали російський літак А-50. Фігурантам справи може загрожувати страта. Безумовно, затримали не тих, які були насправді причетні до інциденту.

"Затримали невинних, хочуть зробити показовий суд. Але я сумніваюся, що вироком буде смертна кара. Люди не загинули під час цієї акції. Тому це буде занадто, не думаю, що вони підуть на таке", – вважає засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців.

Лукашенко боїться санкцій

Як наголошує Азаров, передача такого озброєння є порушенням міжнародних домовленостей. ЄС та США заявили, що вони ухвалять нові санкції у випадки розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Потрібно розуміти, що Лукашенко дуже боїться санкцій, вони справді діють.

"Саме тому він і їздить в Китай, Іран та інші держави, які перебувають під санкціями, налагоджує відносини, шукає ринки збуту, щоб економіка Білорусі не померла остаточно", – підсумував засновник BYPOL.

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