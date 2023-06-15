"Відчув, що бункерний дряхліє": які плани через ядерку хоче втілити Лукашенко

Самопроголошений президент Александр Лукашенко залишається чи не єдиним, хто продовжує так палко підтримувати Владіміра Путіна. Кремлівський диктатор на знак вдячності навіть розміщує російську тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Про це 24 Каналу розповіла оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка Держдуми Росії Марія Максакова. Ймовірно, білоруський узурпатор неспроста так вірно підтримує Путіна.

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Як розповіла Максакова, білоруський фюрер Лукашенко мав великі політичні амбіції. Ще за часів Боріса Єльцина він хотів посісти трон у Росії, однак тоді Лукашенка вигнали з російської політики.

Лукашенко має свій план

Не варто недооцінювати Лукашенка, адже зараз він чи не найближче оточення очільника Кремля. Можливо він навіть хоче посісти путінський трон й вже втілює цей план.

Він (Лукашенко – 24 Канал)відчув, що бункерний дряхліє й вирішив з ним зблизитися,

– сказала ексдепутатка Держдуми Росії.

На її думку, Лукашенко вдає з себе вірного співрозмовника при "вмирущій барені-старусі" й тепер має доступ до Путіна 24/7. Білоруський узурпатор вирішив, що диктатор Кремля вже не той. Дружба Лукашенка з Путіним призвела до того, що тепер у Білорусі буде розміщена ядерна зброя.

Владімір Путін та Александр Лукашенко домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.

"А хто його знає, може й спробує Лукашенко сісти на путінський трон", – зазначила Максакова.

Однак у самопроголошеного президента Білорусі є інша проблема, яка для нього більш небезпечна. З початку повномасштабного вторгнення він намагається балансувати й уникає прямої участі у війні. Адже якщо Лукашенко втягне білоруську армію у війну, то вона скине нелегітимного.

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Переміщення ядерної зброї у Білорусь