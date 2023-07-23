"Лукашенку навіть глянути не дозволять": Росія вже перемістила ядерну зброю в Білорусь

Розвідка США "не має підстав для сумніву" стосовно того, що російська тактична ядерна зброя вже розміщена на території Білорусі. Раніше в цьому запевняв Владімір Путін під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу, що у зв'язку з розташування Путіним тактичного ядерного озброєння в Білорусі, виникає питання щодо належності до нього Алєксандра Лукашенка. Про це Жданов розповів на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал.

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Путін не випустить з рук "червону кнопку"

Він зазначив, що на Заході першим виникло питання, не проти кого спрямована ця зброя чи для чого вона розміщена в Білорусі, а чи буде мати до нього доступ білоруський диктатор.

Лукашенку навіть глянути не дозволять на ту ядерну зброю. Хіба що здалеку,

– припустив військовий експерт.

Чи матиме Лукашенко доступ до російської ядерної зброї, що розташована в Білорусі: дивіться відео

Олег Жданов впевнений, що Путін не випустить з рук "червону кнопку", що керує ядерною зброєю та не дасть можливості Лукашенко нею побрязкати.

Водночас західні країни мають певні побоювання щодо розташування ядерки в Білорусі через провокаційну заяву Лукашенко. Він зазначив, що застосує без роздумів ядерну зброю, якщо хтось наважиться напасти на Білорусь.

Як Лукашенко "лякав" ядерною зброєю Захід Білоруський диктатор, коментуючи розташування ядерної зброї в його країні, зазначив, що вона може бути застосована лише з однієї причини – якщо Білоруський диктатор, коментуючи розташування ядерної зброї в його країні, зазначив, що вона може бути застосована лише з однієї причини – якщо відбудеться агресія проти Білорусі . Він додав, що, мовляв, не дай Боже, щоб йому довелося ухвалювати рішення щодо використання ядерки. Проте в цей момент, за словами Лукашенко, він не матиме жодних вагань.

Що відомо про розташування російської ядерної зброї в Білорусі