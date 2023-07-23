"Лукашенку навіть глянути не дозволять": Росія вже перемістила ядерну зброю в Білорусь
Розвідка США "не має підстав для сумніву" стосовно того, що російська тактична ядерна зброя вже розміщена на території Білорусі. Раніше в цьому запевняв Владімір Путін під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі.
Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу, що у зв'язку з розташування Путіним тактичного ядерного озброєння в Білорусі, виникає питання щодо належності до нього Алєксандра Лукашенка. Про це Жданов розповів на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал.
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Путін не випустить з рук "червону кнопку"
Він зазначив, що на Заході першим виникло питання, не проти кого спрямована ця зброя чи для чого вона розміщена в Білорусі, а чи буде мати до нього доступ білоруський диктатор.
Лукашенку навіть глянути не дозволять на ту ядерну зброю. Хіба що здалеку,
– припустив військовий експерт.
Чи матиме Лукашенко доступ до російської ядерної зброї, що розташована в Білорусі: дивіться відео
Олег Жданов впевнений, що Путін не випустить з рук "червону кнопку", що керує ядерною зброєю та не дасть можливості Лукашенко нею побрязкати.
Водночас західні країни мають певні побоювання щодо розташування ядерки в Білорусі через провокаційну заяву Лукашенко. Він зазначив, що застосує без роздумів ядерну зброю, якщо хтось наважиться напасти на Білорусь.
Як Лукашенко "лякав" ядерною зброєю ЗахідБілоруський диктатор, коментуючи розташування ядерної зброї в його країні, зазначив, що вона може бути застосована лише з однієї причини – якщо відбудеться агресія проти Білорусі. Він додав, що, мовляв, не дай Боже, щоб йому довелося ухвалювати рішення щодо використання ядерки. Проте в цей момент, за словами Лукашенко, він не матиме жодних вагань.
Що відомо про розташування російської ядерної зброї в Білорусі
- Вперше про таку можливість Путін заговорив у березні 2023 року. Своє рішення він мотивував тим, що Велика Британія мала передати Україні зброю зі збідненим ураном.
- Водночас Лукашенко підтримав "ініціативу" російського диктатора. За їхніми планами почалось підготування інфраструктури для розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї. І її розташування повинно було відбутись на початку липня.
- В міноборони Росії заявили, що Лукашенко буцімто не зможе контролювати російську ядерку – вона буде лише зберігатися на території Білорусі. Хоча білоруський диктатор зухвало вихвалявся, що йому буцімто достатньо зробити лише один дзвінок Путіну, що "узгодити завдання якогось там удару".
- СNN 21 липня з посиланням на розвідку США повідомило, що тактична ядерна зброя з Росії вже розміщена в Білорусі. Також у розвідці зазначили, що Мінськ та Москва отримали певний успіх у передачі зброї. Також видання наголосило, що Лукашенко не контролюватиме ядерну зброю, це право матиме тільки Росія.