Лукашенко заявив, що Путін "подарував" йому ядерні ракети: проти кого може застосувати

Режим Александра Лукашенка продовжує нарощувати військову співпрацю з Росією. Так, він заявив, що Росія передала Білорусі ядерні ракети для комплексів "Іскандер".

Лукашенко зазначив, що Білорусь отримала "у росіян за їхні гроші" ракети для комплексу "Іскандер". Про це заявив білоруський політик під час візиту на автомобільний завод у Мінській області, інформує 24 Канал.

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"Подарунки" від Росії

Білоруський лідер оголосив про отримання від Кремля безоплатної партії тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, – правда, ми платимо їм за іншими рахунками, – отримали такі комплекси, як "Іскандер",

– заявив білоруський диктатор.

Лукашенко підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

"Власні" ядерні ракети Білорусі

Слід зазначити, що у березні 2023 року Лукашенко вже охарактеризував тактичні ядерні ракети, які Владімір Путін передбачав розмістити у Білорусі як "національні" чи "власні".

І не треба говорити: "Ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя". Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності,

– сказав Лукашенко.

За його словами, він видав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

До того ж, Лукашенко натякнув, що отримані від Москви ракети, можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі.

За словами білоруського диктатора, гарантії, дані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені" і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.

Російська ядерка в Білорусі: коротко