Путін був досить хитрим: чи існувала загроза ядерного удару восени 2022 року

З початку війни від Владіміра Путіна регулярно звучать ядерні погрози. Глава ЦРУ Вільям Бернс розповів, що восени 2022 року був справжній ризик застосування Кремлем ядерної зброї в Україні. Водночас з боку Росії існують й інші серйозні загрози.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії в запасі Хеміш де Бреттон-Гордон, зазначивши, що і сьогодні росіяни, зокрема міністр закордонних справ Сєргєй Лавров та спікер Кремля Дмітрій Пєсков, майже щодня погрожують ядерною атакою. Однак на Заході вважають це прагненням Кремля сприяти самостримуванню Заходу щодо підтримки України.

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Мало б катастрофічні наслідки

На початку так званої "СВО" Росія вважала, що вона завершиться за кілька тижнів і ворог захопить Київ "за три дні".

Путін був досить хитрим і розумним зі своїми ядерними погрозами,

– зауважив він.

Коли все пішло дуже погано, ситуація змінилась. Росіяни втратили багато військових та техніки в Чорнобилі та на півночі від Києва.

Саме тоді Путін і його генерали розглядали можливість застосування тактичної ядерної зброї,

– наголосив полковник армії Великої Британії в запасі.

Проте розвідки США та Великої Британії дуже швидко зв'язалися з Кремлем і дали зрозуміти росіянам, що це мало б катастрофічні наслідки для їхньої країни.

"Війна в Україні вже триває третій рік, однак з її початку росіяни хитро використовують це проти боязких західних лідерів в Європі. Однак зараз вже навіть найбільш стурбовані західні лідери зрозуміли, що брязкання зброєю з боку Кремля – блеф і балаканина", – підкреслив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Чинить величезний психологічний влив

Водночас Росія використовує в Донецькій області хімічну зброю, і це, за його словами, викликає занепокоєння.

Росіяни застосовують засіб боротьби з масовими заворушеннями – хлорпікрин. Також вони можуть перейти до використання значно більш смертоносної хімічної зброї,

– зауважив він.

Проте спецслужби США та Великої Британії напевно чітко дають зрозуміти росіянам, що це було б неприйнятно. Також союзники України імовірно мають план, як цьому протидіяти.

Загроза використання ядерної та хімічної зброї має величезний психологічний вплив, набагато більший, ніж фізичний. Оскільки у Путіна немає ані моралі, ані докорів сумління, він із задоволенням щодня погрожує цією зброєю Україні та Заходу. Однак західні політичні лідери усвідомлюють, що ці загрози є пустими, і дбають про те, щоб українські військові мали все необхідне для протидії їм,

– підкреслив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Важливо! Директор ЦРУ Білл Бернс розповів, що на початку війни був ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї по території України. Однак він передав чіткий меседж Кремлю від Джо Байдена, які наслідки можуть очікувати Росію. Також він вважає, що Захід не може собі дозволити налякатися брязканням ядерною зброєю з боку Москви