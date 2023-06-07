Путін не геній, – Галлямов припустив, чи наважиться диктатор застосувати ядерну зброю

Після підриву Каховської ГЕС Росією знову заговорили про те, що кремлівський диктатор Владімір Путін може застосувати ядерну зброю. Однак до цього процесу залучено багато людей, хтось з них, найімовірніше, відмовиться виконувати наказ бункерного діда.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін перестав бути беззаперечним авторитетом у Росії.

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Нападає, але готовий до втечі

Галлямов переконаний, що коли Путін віддавав наказ підірвати Каховську ГЕС, то хотів показати, ніби він здатен на все. Насправді диктатор добре знає, що коли він застосує ядерну зброю, відповідь від країн Заходу буде жорсткою.

Він нападає, але знає, що потрібно бути готовим до втечі. Наважитись на застосування ядерної зброї буде складно і Путіну, і виконавцям. Путін не приводить зброю в дію, а тільки віддає команду,

– сказав він.

Опозиціонер нагадав, що приведення ядерної зброї у дію – це тривалий процес. Потрібно підтвердження генштабу, міноборони, російських офіцерів. Хтось із них точно відмовиться виконувати забаганку божевільного диктатора.

Галлямов про російську ядерну зброю: дивіться відео

На Путіна тисне важка ноша

Політтехнолог зазначив, що Путін завжди йшов на ескалацію, коли опонент відвертався в сторону. Однак коли він зрозумів, що не може "взяти Київ за три дні", то втратив рішучість та робить тільки загальні заяви.

Путін – політик середнього рівня, не геній. Він звалив на себе дуже багато і ця ноша на нього тисне. Тиск тільки посилюється. Він тягне цю ношу на собі, а ЗСУ зверху поступово додають. Згодом він просто впаде та втратить змогу діяти,

– додав Галлямов.

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