У Путіна кишка тонка, – російський журналіст про наслідки застосування Росією ядерної зброї

З початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну Владімір Путін постійно використовує ядерний шантаж, щоб змусити Україну та Захід погодитись на його умови закінчення війни. Однак всі його зусилля марні.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Він зауважив, що у російського диктатора вже не залишилось жодних важелів впливу на Україну та й світ, окрім залякування використанням ядерної зброї. Проте цей аргумент вже теж не працює.

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Немає жодного сенсу

Як запевнив П'яних, ніщо не змусить Путіна застосувати ядерну зброю проти України.

Я не вірю, що він наважиться. Кишка в нього тонка. Оцей сірий мужичок може скільки завгодно брязкати ядерною зброєю, але в цьому немає жодного сенсу,

– наголосив він.

Якщо навіть припустити, що наказ Путіна виконали і бомбардувальник Т-95 злетів з аеродрому в Енгельсі в Саратовській області, випустив якусь ракету і вона навіть не заіржавіла, не впала над Каспійським морем і влучила по території України.

І що? Буде вибух, ефекту від якого менше, ніж від Чорнобиля. Чого Путін цим досягне? Проти нього одразу встане весь світ. Відбудеться термінове засідання Радбезу ООН, НАТО,

– припустив П'яних.

Американські військові кораблі теж кудись припливуть і вже кудись вистрілять, знищивши Чорноморський флот Росії чи щось ще.

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Не має чим залякувати світ

"На ядерний шантаж Путіна вже ніхто не звертає уваги. А більше він не має нічого, чим би міг справді залякати світ. Що в нього залишилось: мобікі, Пригожин, який вивів своїх вагнерівців з-під Бахмута, генерал Лапін, який керував "визволенням" Бєлгородської області від РДК та легіону "Свобода Росії"? – підкреслив російський опозиційний журналіст.

Путін поки що утримує якісь позиції, на думку Гліба П'яних, але навіщо – він не зможе пояснити. Так само як не зможе пояснити, навіщо йому сухопутний коридор на тимчасово окупований Крим чи Донецька та Луганська області.

Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу

Ядерні загрози Кремля

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить в можливість використання Росією ядерної зброї у цій війні. Він, зокрема, зазначив, що востаннє країна-агресорка проводила випробування ядерної зброї ще 1998 року в Казахстані. А тому, можна лише припустити, в якому стані зараз перебуває ядерний арсенал" Росії.

В американському Інституті вивчення війни наголосили, що ядерні погрози Кремля пов'язані з його намаганням мінімізувати підтримку західних партнерів України. Адже російська влада серйозно занепокоєна контрнаступом ЗСУ і у такий спосіб хоче йому завадити.