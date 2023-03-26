Ядерний потенціал Росії – це легенда, а ядерна валізка – просто іграшка, – ексрозвідник
Російський диктатор Владімір Путін та його прихвостні вже не вперше погрожують світу ядерною війною. Однак насправді ядерний потенціал Росії – це легенда, яку вигадали у Радянському Союзі.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур. За його словами, ядерна валізка – це автоматизована система управління, якою Путін не зможе скористатися.
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"Що таке валізка для Путіна і для нас? Це складний алгоритм. Умовно – робота з комп’ютером. Путін у комп’ютер не заглядав 20 років. Він не технологічна особа, працює з папірцями", – підкреслив він.
Погрози ядерною війною – це гра
Валерій Кур зазначив, що ядерну валізку вигадало керівництво Радянського Союзу в часи Лєоніда Брєжнєва. Насправді ядерна валізка – це автоматизована система управління.
Створили ядерну валізку, назвали таємничими шифрами "Чегет" і "Казбек". Але це все автоматизована система. Дійсно, "головастики" були. Академік Кузнецов реально розповідав, що це таке, хотів зробити (ядерну валізку – 24 Канал). Вони його закрили в тюрмі, потім – у психлікарні. Хоча він їм сказав, як керувати,
– пригадав він.
Колишній керівник Управління кримінальної розвідки стверджує, що ядерний потенціал Росії – це брехня. Путін погрожує зброєю всьому світу та грає гру.
"Це іграшка та вигадка. Тому будемо ставитись до цього, як до чергової картинки. Сидять Герасимов та Шойгу, думають, що у них "друга армія світу". Я як розвідник точно знаю, що це пустота. Так само, як і ядерні війська", – наголосив ексрозвідник.
Кур про ядерний потенціал Росії: дивіться відео
Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі
- Владімір Путін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко неодноразово просив його про розміщення ядерної зброї на своїй території. Тепер же Москва готова до цього, бо там досі не можуть прийняти той факт, що Велика Британія надає Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- До 1 липня на території Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Однак Путін зазначив, що мова не йде про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко. Кремль розмістить свої ядерні сили на території Білорусі і, як вже звично, буде експлуатувати її територію та лякати Захід зброєю масового ураження.
- У США прокоментували наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі, зауваживши, що Путін зробив цю заяву в момент зростання напруженості із Заходом через війну в Україні.
- Аналітики ISW розповіли, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хотів розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.