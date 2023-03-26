Ядерний потенціал Росії – це легенда, а ядерна валізка – просто іграшка, – ексрозвідник

Російський диктатор Владімір Путін та його прихвостні вже не вперше погрожують світу ядерною війною. Однак насправді ядерний потенціал Росії – це легенда, яку вигадали у Радянському Союзі.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур. За його словами, ядерна валізка – це автоматизована система управління, якою Путін не зможе скористатися.

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"Що таке валізка для Путіна і для нас? Це складний алгоритм. Умовно – робота з комп’ютером. Путін у комп’ютер не заглядав 20 років. Він не технологічна особа, працює з папірцями", – підкреслив він.

Погрози ядерною війною – це гра

Валерій Кур зазначив, що ядерну валізку вигадало керівництво Радянського Союзу в часи Лєоніда Брєжнєва. Насправді ядерна валізка – це автоматизована система управління.

Створили ядерну валізку, назвали таємничими шифрами "Чегет" і "Казбек". Але це все автоматизована система. Дійсно, "головастики" були. Академік Кузнецов реально розповідав, що це таке, хотів зробити (ядерну валізку – 24 Канал). Вони його закрили в тюрмі, потім – у психлікарні. Хоча він їм сказав, як керувати,

– пригадав він.

Колишній керівник Управління кримінальної розвідки стверджує, що ядерний потенціал Росії – це брехня. Путін погрожує зброєю всьому світу та грає гру.

"Це іграшка та вигадка. Тому будемо ставитись до цього, як до чергової картинки. Сидять Герасимов та Шойгу, думають, що у них "друга армія світу". Я як розвідник точно знаю, що це пустота. Так само, як і ядерні війська", – наголосив ексрозвідник.

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