Путін розуміє, що це "червона лінія" для нього, – російський опозиціонер про ядерний шантаж

Ядерний шантаж Росії певною мірою вдається. В США його сприймають серйозно, а тому хочуть поводитися так, щоб Путін у жодному випадку не застосував ядерну зброю, навіть тактичну.

Про це 24 каналу розказав російський опозиціонер Леонід Невзлін. За його словами, американці дуже переймаються, щоб світ не розбалансувався, адже збалансувався він після того, як вони застосували ядерну зброю в Хіросімі і Нагасакі – тоді світ зрозумів, що це взагалі таке, а Японія підписала капітуляцію.

Зверніть увагу Росія уникає перемовин із США щодо контролю за ядерною зброєю, – Держдеп

"Червоні лінії" Путіна і США збігаються

Тож у мозку американців проходить "червона лінія". Вона полягає у тому, що ніхто не повинен застосувати ядерну зброю, інакше буде розбаланс. Мовляв, ми не збираємося, і вони не повинні.

Що не менш важливо, така "червона лінія" є не лише у США, а й у Путіна – він розуміє, що туди заходити не можна. Однак деякі люди в Росії ядерний шантаж підтримують, і вони сподіваються, що Путін не лише погрожуватиме Україні та Заходу, а й справді завдасть удару.

Присутність таких людей у Росії нещодавно продемонструвала і пропагандистка Маргарита Симоньян, яка вчергове прийшла на шоу до Соловйова, і почала розповідати, що Росії нічого не залишається, аніж бомбити Україну, бо в іншому випадку – Гаага буде для всіх. Також вона додала, що спілкується з багатьма людьми, зокрема з вищого керівництва, і їй дуже шкода, що вони бояться, що про них подумають "там".

Як пояснив Невзлін, її слова показують, що Симоньян розуміє цю "червону лінію" Путіна, але вона все ж намагається тиснути на нього, змотивувати – мовляв, давайте все-таки кинемо ядерну бомбу.

Захід мав би діяти

Опозиціонер зауважив, що у Путіна поки що вистачає розуму не йти на ці провокації, і він ще повністю не почувається щуром в кутку. Ба більше, він дійсно ще не повністю в кутку і ще може відіграти хоча б щось у своєму житті.

Крім того, у його найближчому оточенні, принаймні серед тих, хто має стосунок до військової справи, ймовірно, немає нікого, хто хотів би застосувати ядерну зброю – ані Ковальчук, ані Пригожин, ані Кадиров, ані Золотов, ані Герасимов, ані Суровікін, хоча він може, але розуміє, чим це закінчиться.

На думку Невзліна, у цьому і полягає взаємний глухий кут Заходу і Путіна, через який так довго страждає Україна. Адже Путін сам говорить, що "українці – це люди на м'ясо, яких використовує Захід у своїй війні з Росією", він каже, що насправді воює не з Україною, а із Заходом, НАТО, США і так далі.

Вибачте, але якщо він вже сказав, що оголосив війну Заходу, то можна йому на це щось відповісти? Україні він війну не оголошував, він назвав це "спеціальною військовою операцією", а Заходу оголосив. А Захід знову мовчить,

– зауважив Невзлін.

Він додав, що таким чином наші партнери "з'їли" закиди Путіна, а він знову почувається прекрасно, оскільки його шантаж проходить. І поки так буде відбуватися, залишатимуться проблеми.

Повний стрім з Леонідом Невзліним: дивіться відео

Росіяни випускають по Україні ракети з "ядерного арсеналу"