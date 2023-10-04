До кінця року буде більше ядерних загроз, – Зеленський розкрив плани та мотивацію Путіна

Володимир Зеленський поділився даними української розвідки щодо майбутньої риторики Владіміра Путіна. Він пояснив, що задумав президент Росії разом зі своїм оточенням.

Володимир Зеленський під час спілкування з західними журналістами попередив про наміри Росії. Він заявив, що країна-агресорка посилюватиме свій ядерний шантаж.

До теми Чи може Росія використати ядерну зброю у війні: Данілов дав чітку відповідь

Що розповів Зеленський

Президент України дав зрозуміти, що до кінця 2023 року варто очікувати з боку Путіна більшої кількості ядерних погроз.

До кінця року буде більше ядерних загроз, за даними нашої розвідки,

– сказав він.

Зеленський назвав ядерні погрози з боку російських окупантів демонстрацією їхньої слабкості. Як пояснив голова держави, росіяни не отримали потрібних результатів на полі бою і дипломатія теж не допомогла досягти їм поставленої мети, тому загарбники знову спробують ядерний шантаж.

Президент України також наголосив, що контрнаступ ЗСУ триватиме й надалі. За його словами, українці роблять все задля того, щоб давати відсіч противнику.

Росія вже погрожує "ядеркою"