Зеленський відповів, що стримує Путіна від ядерного удару по Україні
Росія неодноразово погрожувала завдати ядерного удару по Україні. Володимир Зеленський відповів, що ж стримує російського диктатора.
Як зазначив президент України, Владімір Путін боїться втратити владу, гроші, а головне – підтримку народу. Про це заявив Зеленський під час спілкування з ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.
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Російські погрози
Володимир Зеленський зауважив, що ворог – це "хворі на голову люди". Саме тому неможливо повністю сказати, спроможні окупанти на ядерний удар, чи ні. За словами президента, з хворою людиною складно сказати до кінця.
Водночас український президент зазначив, що попри "цю хворобу", Путін дуже любить себе, дуже боїться втратити владу та гроші, а найголовніше – втратити підтримку суспільства.
Все це, що я перерахував: життя, крісло, суспільство і "червона лінія", яку ядерна зброя перетинає з усім світом, це факт. Навіть ті країни, які балансують між нами та Росією і не можуть визначитися, навіть ці країни відвернуться від Росії після ядерного удару будь-якого масштабу по будь-якій території,
– сказав президент.
Зеленський вважає, що люди, які бояться втратити гроші, владу та свої життя, ніколи не застосують ядерну зброю. Як пояснив президент, інакше їх ліквідують – не важливо як, однак це станеться.
Ядерна зброя: останні новини
- Нещодавно росіяни почали погрожувати Польщі через розширення ядерної місії НАТО на територію країни. Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що відповідні об'єкти стануть ціллю номер один. Також росіянин вкотре висловив стурбованість ситуацією.
- Журналісти CNN повідомляли, що Росія намагається розробити ядерну космічну зброю для знищення супутників. Ця нова зброя створить імпульс електромагнітної енергії та потік високозаряджених частинок, які продиратимуться через простір, щоб порушити роботу супутників, що обертаються навколо Землі.
- Водночас 24 квітня Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо запобігання небезпечним перегонам ядерних озброєнь у космічному просторі. Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав резолюцію "абсолютно абсурдною і політизованою". Водночас Кремль стверджує, що не планує розробляти таку зброю, проте у зв'язку з такими діями уряд "може щось приховувати".