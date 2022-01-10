"Ядерну війну не можна виграти": США та Кремль обговорили розміщення ракет та навчання в Європі

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що обговорили з Кремлем розміщення ракет та військові навчання у Європі. Пригадала також, що "ядерну війну ніколи не можна виграти".

Політикиня прокоментувала перемовини з російською делегацією у Женеві, що відбулись 10 січня. Це відбулось на телефонному брифінгу для журналістів.

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Ядерну війну ніколи не можна виграти і не можна вести

США відкриті для обговорення з Росією щодо розміщення ракет (мовиться про розміщення у Європі – 24 канал), проте на взаємних умовах, та щодо масштабів та розмірів військових навчань з Росією,

– мовиться у повідомленні.

Журналіст Крістофер Міллер написав, що заступниця держсекретаря НАТО Венді Шерман запевнила: "США і Росія погодилися, що ядерну війну ніколи не можна виграти і не можна вести".

Окрім того, політикиня пояснила, що кількість військових США у Європі не була темою розмови.

"У нас не було дискусій про чисельність військ США під час наших переговорів", – заявила Шерман.

Вона пояснила, що це не є темою для переговорів.

Коротко про перемовини між США та Кремлем

Російська делегація ще 9 січня прибула на перемовини у Женеву. Зокрема після першого раунду очільник делегації заступник очільника МЗС Сергій Рябков заявив, що розмова була діловою. Натомість у Держдепі США пояснили, що раунд був підготовчим.

10 січня представники Кремля у Швейцарії заявили, що переговори були "важкі та професійні, без спроб обійти гострі кути".

До речі, Венді Шерман запевнила, що наслідки вторгнення Росії в Україну будуть набагато жорсткішими, аніж у 2014 році.

На 12 січня запланований другий дипломатичний канал перемовин – засідання Ради НАТО – Росія. Після цього – формат Росія – ОБСЄ.

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Повний текст публікації Бенджаміна Холла

Стратегічний діалог США і Росії в Женеві тривав вісім годин. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман каже, що США відкриті для обговорення з Росією розміщення ракет і взаємних обмежень щодо масштабів та розмірів військових навчань.