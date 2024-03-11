Миттєво вирішували на місці: чи постраждали військові та гуманітарні вантажі від блокади кордону

Вже протягом тривалого часу польські фермери блокують кордон з Україною, перешкоджаючи руху наших вантажів. Міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков розповів про те, як вплинули акції протесту аграріїв на постачання.

Ще 9 лютого польські фермери поновили акції протесту на українсько-польському кордоні. З того часу подекуди ситуація загострюється, аграрії неодноразово розсипали українське зерно, а також блокували проїзд вантажів, які необхідні для наших бійців на фронті, повідомляє 24 Канал.

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Як блокада вплинула на постачання гуманітарних вантажів та озброєння

Як розповів Олександр Кубраков, блокування польськими фермерами українсько-польського кордону значно вплинуло на економіку нашої держави. За його словами, це пов'язано з тим, що велика кількість продукції з доданою вартістю експортується якраз вантажівками в напрямку Польщі.

Ми говоримо про мільярдні збитки через затримки, через збій постачання і так далі. Якщо говорити про військові вантажі, було кілька випадків, коли протестувальники не дозволяли проїхати фурам з таким вантажем,

– заявив міністр.

Втім, посадовець також зазначив, що "треба віддати належне польській стороні", оскільки вони миттєво втручались та розв'язували подібні питання на місці.

Скільки часу потрібно для відновлення стабільної ситуації

Олександр Кубраков стверджує, що те, скільки знадобиться часу для того, щоб налагодити ситуацію на кордоні та домовитися з протестувальниками, залежить здебільшого від польської сторони.

І зі свого боку ще раз кажу, що в усіх перемовинах ми розуміємо складність ситуації, шукаємо і знаходимо компроміси. Як приклад – зупинка протестів польських перевізників. Ми знайшли вихід,

– додав він.

За його словами, всі побачили, що за ці 2-3 тижні, коли кордон працював нормально не було черг на деяких пунктах пропуску. В електронній черзі можна було спокійно зареєструватися й одразу проїхати.

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