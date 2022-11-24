Наші військові вигадали цікавий спосіб, – Жданов сказав, як можна ховатися від фосфорних бомб
Росія вже не вперше порушує не тільки моральні закони, а й "закони війни", обстрілюючи нашу територію забороненими боєприпасами. Та все ж наші ЗСУ знайшли спосіб, як вберегти життя під дією фосфорних бомб.
Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що українські військові можуть сховатись від фосфорних бомб. Це можливо, завдяки спеціальному способу копання окопів, пише 24 канал.
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Як ЗСУ рятуються від "фосфору"
За словами Жданова, для збереження життя наші військові створюють в окопах спеціальні ніші. За рахунок того, що дія фосфорних бомб дуже повільна, бійці мають час, аби сховатися в них.
Окрім того, експерт наголосив, що фосфор небезпечний своєю консистенцією. Дуже важливо, аби він не потрапив на одяг. Випалюючу дію хімікату можна зупити лише обмеженням доступу до повітря, користуючись цупкою тканиною чи водою.
Як ЗСУ рятуються від фосфорних бомб: дивіться відео
Які успіхи наших військових на фронті: найважливіше
- Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра. У межах контрнаступальної операції на Півдні вже вдалося звільнити 198 населених пунктів.
- Голова ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти контролюють значну територію Луганської області. Однак, наші захисники офіційно звільнили 12 населених пунктів регіону. Він додав, що просування йде непросто й кожен метр Луганщини дається дуже важко.
- ЗСУ витісняють ворога на напрямку Сватове – Кремінна. Водночас ворог не полишає спроб захопити Білогорівку.
- Раніше Сергій Гайдай інформував, що на Луганщині тривають важкі бої. Він повідомляв, що українські військові повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного.
- До того в Інституті з вивчення війни поділилися черговим прогнозом. Згідно з ним, ЗСУ готуються до нових контрнаступів. На думку укладачів звіту, наступною можуть звільняти Луганську область.
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