Якби ми мали західні літаки, то жоден вагнерівець не вийшов би з Бахмута, – ексспівробітник КДБ

Україна отримала зелене світло від союзників на навчання наших пілотів на літаках F-16 та готується отримати їх як військову допомогу. Водночас, якби ці літаки були швидше, то проблем в росіян на фронті було б набагато більше.

Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ Олександр Зеленько. За його словами, Україна вже перемогла, бо вистояла, але перемога може бути більшою – якщо ми отримаємо західні винищувачі швидше, а не після контрнаступу.

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Літаки допомогли б замкнути вагнерівців в котел

За його словами, нинішня військова допомога від союзників, це компенсація за європейську політику умиротворення Росії. Неймовірний героїзм Збройних Сил України та всього українського народу став причиною, що Захід наважився надати літаки й не вже не боїться погроз Путіна.

"Якби ми мали авіацію, то спокійно закрили б котел над Бахмутом і вся пригожинська банда там і полягла. І більше жодних розмов про ПВК "Вагнера" не було б. Найбільш досвідчена і найбоєздатніша частина російською армії була б ліквідована", – заявив Зеленько.

Олександр Зеленько про те, чому авіація важлива: дивитись відео

Він додав, що Україні потрібні сильні союзники, які готові підставити плече у боротьбі проти російської агресії. Ми дякуємо усім за допомогу, але не потрібно переоцінювати їхній внесок.

Пройшло дуже багато часу перш ніж союзники наважились оголосити про постачання Україні західної авіації. На жаль, за час очікування загинуло багато наших військових,

– додав Зеленько.

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