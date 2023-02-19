Китай може надати Росії летальну "допомогу", – Блінкен попередив Пекін

19 лютого 2023, 11:43
Читать новость на русском

Джерело:

The Hill

Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної "допомоги". США – серйозно заклопотані.

Блінкен зустрівся з представником офіційного Пекіну у Мюнхені. Це відбулося за лаштунками безпекової конференції.

Зверніть увагу Сі Цзіньпін виступить з промовою 24 лютого: мета – відмежуватися від Росії

Держсекретар США зауважив, що публічно Китай представляє себе як державу, яка прагне миру в Україні. Водночас упродовж минулих місяців у Штатах неодноразово зауважували, що китайська сторона надавала нелетальну допомогу країні-терористці. 

За словами Блінкена, наразі Китай серйозно розглядає надання матеріальної підтримки Росії у війні. Держсекретар США наголосив, що мовиться про "летальний ефект". Цю межу Китай ще не перетнув. 

Блінкен наголосив, що попередив офіційний Пекін, які наслідки матиме таке рішення з боку Китаю. 

Важливо! У NBC також заявили про можливу допомогу російським окупантам від Китаю. Зокрема, країна може надати загарбникам форму або навіть бронежилети.

Відносини України та Китаю – головне

Автор: Мар'яна Бекало