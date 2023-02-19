Китай може надати Росії летальну "допомогу", – Блінкен попередив Пекін

Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної "допомоги". США – серйозно заклопотані.

Блінкен зустрівся з представником офіційного Пекіну у Мюнхені. Це відбулося за лаштунками безпекової конференції.

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Держсекретар США зауважив, що публічно Китай представляє себе як державу, яка прагне миру в Україні. Водночас упродовж минулих місяців у Штатах неодноразово зауважували, що китайська сторона надавала нелетальну допомогу країні-терористці.

За словами Блінкена, наразі Китай серйозно розглядає надання матеріальної підтримки Росії у війні. Держсекретар США наголосив, що мовиться про "летальний ефект". Цю межу Китай ще не перетнув.

Блінкен наголосив, що попередив офіційний Пекін, які наслідки матиме таке рішення з боку Китаю.

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Дмитро Кулеба зауважив, що Сі Цзіньпін – очільник Китаю – привітав Володимира Зеленського з Днем народження. Це відбулося у форматі офіційного листа. На рівні лідерів країн відбуваються дипломатичні жести.

Окрім того, змістовний діалог ведуть голови МЗС України та Китаю.

Зокрема, Кулеба у межах безпекової конференції у Мюнхені зустрівся з Ван Ї – очільником МЗС Китаю. Кулеба зауважив, що Україна хоче, аби Китай зіграв свою роль у стримуванні країни-терористки.