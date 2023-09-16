Вогонь коригували з берега: в ССО розповіли деталі знищення суден "Мінськ" і "Ростов"

Україні вдалося знищити у Севастополі російський великий десантний корабель "Мінськ" і підводний ракетний човен "Ростов". Знищення корабля та підводного човна стало можливим завдяки ССО.

Українські захисники розповіли, як проводилася операція з ураження ворожих кораблів. Зокрема, ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі.

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Воїни ССО скоригували вогонь по ворожих суднах

Операторів ССО було залучено для того, щоб ідентифікувати цілі, навести та коригувати вогонь, а також розвідки на оперативній глибині противника.

Група на човнах підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки.

Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль,

– мовиться у повідомленні.

У ССО повідомили, що під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей.

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"Після цього наші бійці провели успішну ексфільтрацію. Все це стало можливим завдяки професіоналізму та зухвалості наших воїнів!" – йдеться у повідомленні.

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