Не як у росіян: військовий експерт спрогнозував, який вигляд може мати контрнаступ ЗСУ
Лише конкретні бойові дії покажуть, яким буде контрнаступ Збройних Сил України. Однак тактично він точно не буде схожий на те, як поводяться війська окупанта.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. Він припустив, який виглядатиме контрнаступ ЗСУ на Півдні.
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На його думку, нам не варто очікувати якихось танкових проривів чи концентрації артилерійських ударів на певних ділянках фронту, як це нам демонструвала російська армія.
Я думаю, що основний сценарій контрнаступу ЗСУ якраз полягатиме в тому, що ми будемо бити по мостах, переправах, знищувати склади та командні пункти,
– сказав він.
Відтак це змусить ворожу армію відійти від Херсона. Тут якраз відіграватиме роль не чисельність української армії, а якість, уточнив фахівець. Мовиться про точність артилерії, використання безпілотних систем та розвідки.
Яким буде контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Підготовка до звільнення територій: останні новини
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов сказав 24 каналу, що масштабний контрнаступ ЗСУ на Півдні вже не за горами. Під час нього ЗСУ не збираються використовувати тактику, якої дотримується ворог – знищення міст на 90%. Тоді як ми будемо проводити деякі операції, які зараз обговорюють, щоб звільнити наші території з мінімальними втратами.
- Вже ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ завдали ударів по вкрай важливому стратегічному об'єкту – Антонівському мосту. Вранці 27 липня це підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
- Водночас речниця ОК "Південь" заявляла, що контрнаступ на Херсонщині вже є, але він відбувається в умовах тиші.