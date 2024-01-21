Путін – це нескінченна війна: російська опозиціонерка назвала способи її спинити

Міністр іноземних справ Польщі заявив, що війну проти України завершить не Владімір Путін, а інші представники російської влади. Та очільник Кремля – це нескінченна війна.

Про це 24 Каналу заявила політична аналітикиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що єдиний спосіб припинити війну – це позбавити світ від президента Росії. Вона додала, що іншого способу не існує. До слова, Радослав Сікорський наголосив, що Путін пройшов точку неповернення та став воєнним злочинцем.

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"Я не закликаю до його убивства. Принаймні, є ще "політична смерть". Позбавити світ та Росію від Путіна – це єдиний спосіб припинити війну", – сказала Курносова.

А далі усе залежить від того, як буде змінюватися режим, який керує Росією. Може бути революція. Відповідно, до влади прийдуть опозиційні сили. Або найближче путінське оточення знайде сили, аби власноруч ліквідувати президента Росії.

Я в це не вірю. Я вважаю більш вірогідним сценарій революційний. Це спосіб мирного припинення війни,

– додала політична аналітикиня.

На її думку, після революції новий уряд може вивести з України війська та сяде за стіл переговорів.

Путін – зло