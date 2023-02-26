Примирення не буде: є лише одна умова співіснування України та Росії після війни

Немає сумнівів, що війна в Україні закінчиться поразкою Росії. Натомість увесь російський народ повинен нести відповідальність за свою владу, і про примирення між українцями та росіянами не може бути й мови.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він переконаний, що після нашої перемоги має бути укладений договір з Росією, який міститиме українські умови.

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Клочок наголосив, що після війни запорукою співіснування України з Росією може стати зброя та спеціальна угода.

Умова співіснування з агресором

"Поки російська влада разом із російським народом публічно не визнає свою провину у розв'язанні цієї війни проти України, публічно не приведе до відповідальності тих, хто ухвалював відповідні рішення, поки влада Росії публічно не визнає факт репарацій по кожному злочинному пункту, вчиненому проти України, ніякого миру із Росією бути не може," – переконаний експерт.

Також після закінчення війни важливим питанням має бути денуклеаризація Росії. Ба більше Росія не має права на армію, бо вона її використовує для знищення народів світу за національною ознакою, тобто вчиняє геноцид, підкреслив політичний експерт.

Можливості співіснування з Росією після війни: дивитись відео

Що чекає на Росію після війни