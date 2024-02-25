Як перемогти Путіна: яка головна умова

Перемогти Владіміра Путіна – просто. Треба, аби перемогла Україна.

Про це 24 Каналу заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що варто усіма силами допомагати українській державі. Треба, зокрема, посилити санкції.

Дивіться також Розміщення ядерки в космосі – дуже небезпечне: чи наважиться на це Путін

"Купа російських людей, які мають безпосереднє відношення до військово-промислового комплексу, до війни, не під санкціями й чудово почуваються у Марбельях, в Америках", – сказала Романова.

На Лазурному узбережжі відпочивають колишні співробітники КДБ та сенатори. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" зазначила, що ті росіяни, які розв'язали війну, на війні ж нині підіймаються та живуть у Європі. Тому, мовляв, треба обмеження.

Не знаю, чому такі санкції кволі. Чому в Україні допомогу не збільшують? Ось, це та сама європейська політика, американська політика, вибори тощо,

– додала Ольга Романова.

Путін – загроза для світу