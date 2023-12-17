Наскільки багато у Росії "Шахедів": у Повітряних силах пояснили, як оцінити загрозу

Майже щодня Росія не припиняє атакувати Україну дронами-камікадзе. Окупанти виготовляють їх самі і отримують від Ірану.

Про те, якими запасами "Шахедів" володіє Росія, свідчить інтенсивність ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Чим більше використовує, тим більше має

Ігнат каже, якщо ворог й надалі збільшуватиме кількість атак безпілотниками, це означатиме, що вони мають у наявності достатню кількість. Виготовляють дрони-камікадзе самі і отримують на постійній основі поставки від Ірану.

Крім того, речник ПС припустив, що Росія використовуватиме дрони проти України частіше, ніж ракети.

Про значну кількість безпілотників у ворога свідчать масовані атаки. Одна із них трапилася 25 листопада. Тоді окупанти випустили 75 "Шахедів". Основним напрямком удару була столиця.

Водночас крилаті ракети противник застосовує рідко. Лише одного разу 8 грудня росіяни вдарили 19 ракетами. 14 з них збили сили ППО.

Чи використовує ворог нові "Шахеди"

За словами Юрія Ігната, окупанти запускають традиційні ударні безпілотники Shahed 136/131. Про це свідчать аналіз уламків збитих дронів свідчать. Єдними змінами у дронах-камікадзе, якими росіяни б'ють по нашій країні, є фарбування у чорних колір та незначна модернізація у виготовленні фюзеляжу. Речник Повітряних сил зазначає, що окупанти роблять це, аби зробити свої безпілотники менш помітиними радіолокаційно.

Інколи ворог використовує самостійно вироблені БпЛА, які імітують "Шахеди".

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