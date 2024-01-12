"Зубами можна колючий дріт перегризти": військовий пояснив, як погода впливає на бойові дії

Різке похолодання та замерзання ґрунту значно полегшило пересування піхоти та техніки. Утім, сильні морози серйозно впливають на роботу FPV-дронів та облаштування побуту.

Майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний пояснив 24 Каналу, що дуже складно вести бойові дії в таких умовах. Проте й росіянам важко, їх кидають копати окопи без належної амуніції й вони просто замерзають.

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Які проблеми виникають з дронами

"Вранці був туман. Зараз температура повітря -20 градусів. Настільки холодно, що можна зубами перегризти колючий дріт. Воювати в таких умовах надзвичайно важко та відбиватися теж складно. Елементарно не витримує техніка. Техніка – це розхідний матеріал. Однак найважливіше людське життя – це те, що ми намагаємося зберегти", – наголосив військовий.

Сильний холод та сніг впливають на роботу ефективність роботи FPV-дронів:

швидко сідає акумулятор;

замерзають лопаті та датчики;

об'єктив камери може запотівати, якщо відбуваються різкі коливання температури;

дрони часто падають.

Як бійці обладнують побут

Також, за словами Нагорного, військові мають суттєві негаразди з облаштуванням позицій. Замерзла земля допомагає налагодити логістику й під'їжджати до позицій на техніці, але аж ніяк не закопатися, бо ґрунт буквально перетворився на камінь.

Це зараз якийсь моноліт. Багато втрат росіян пов'язані з тим, що вони не можуть облаштувати позиції – окупанти кидають велику кількість особового складу для обладнання цих позицій і ті просто замерзають,

– зазначив майор Нацгвардії.

Водночас українські військові отримують теплий одяг, окопні свічки, жилетки з підігрівом та інше. Натомість росіяни накидають на себе якийсь "мішок" і думають, що й так нормально.

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