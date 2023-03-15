Як поводитися з полоненими: воїни ЗСУ пройшли навчання
Джерело:Генштаб ЗСУ
Військовослужбовці ЗСУ пройшли декілька тренінгів з вивчення норм міжнародного гуманітарного права. Захисників навчали правильно поводитися з полоненими та збирати докази про воєнні злочини.
Пілотний проєкт з поглибленого вивчення норм права організували представники Женевського центру управління сектором безпеки (DCAF) за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії спільно з Міністерством оборони України.
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Які навчання пройшли військові
Експерти організували 5 тренінгів, на яких провели навчання для 107 військовослужбовців ЗСУ. Головною метою було підвищення кваліфікації військових та поглиблення знань з міжнародного гуманітарного права.
Першочергово до навчань залучили сержантський склад – лідерів для підлеглих та помічників командира. Саме вони найчастіше потрапляють у ситуації, де необхідно суворо дотримуватися цих норм.
Основу курсу сформували декілька блоків:
- принципи та джерела міжнародного гуманітарного права;
- поводження з полоненими;
- взаємодія з цивільними особами;
- засоби та методи ведення бойових дій;
- відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права та збір доказів про воєнні злочини,
- важливість взаємодії з засобами масової інформації та медіаграмотність.
Заняття проводили експерти Громадської організації "Ліга офіцерів", зокрема керівник організації – полковник запасу Володимир Лукічов, капітан 1 рангу запасу Андрій Коренько, Юрій Карін, військовий експерт, головний координатор проєкту "Інформаційний спротив" та Сергій Мокренюк – відомий юрист, правозахисник.
Також на лекції для військовослужбовців запросили представників Міноборони та Генштабу ЗСУ. На конкретних прикладах тренінги проводили докторка філософії з міжнародного права майор Інна Заворотько (представниця Департаменту юридичного забезпечення Міністерства оборони України) та начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗС України полковник Богдан Сеник.
Як проходили тренінги / Фото Генштабу:
Російські військові в полоні
- Українські військові дотримуються всіх норм міжнародного гуманітарного права, беручи у полон росіян. У Мін'юсті говорять, що на утримання одного полоненого витрачають близько 10 тисяч гривень на місяць. Якщо ж рахувати витрати лише на харчування, то це близько 3 тисяч.
- Журналісти Washington Post нещодавно отримали доступ до однієї з колоній, де утримують російських окупантів. Вони змогли побачити, в яких умовах живуть окупанти, чим займаються у вільний час та що їдять.
- Військовослужбовці ЗСУ кажуть, що полонених необхідно утримувати, аби мати обмінний фонд з ворогом. Як би не хотілося українським захисникам помститися за жорстоке поводження зі своїми побратимами, вони все ж дотримуються міжнародного гуманітарного права.