Як поводитися з полоненими: воїни ЗСУ пройшли навчання

15 березня 2023, 14:58
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці ЗСУ пройшли декілька тренінгів з вивчення норм міжнародного гуманітарного права. Захисників навчали правильно поводитися з полоненими та збирати докази про воєнні злочини.

Пілотний проєкт з поглибленого вивчення норм права організували представники Женевського центру управління сектором безпеки (DCAF) за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії спільно з Міністерством оборони України.

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Які навчання пройшли військові

Експерти організували 5 тренінгів, на яких провели навчання для 107 військовослужбовців ЗСУ. Головною метою було підвищення кваліфікації військових та поглиблення знань з міжнародного гуманітарного права.

Першочергово до навчань залучили сержантський склад – лідерів для підлеглих та помічників командира. Саме вони найчастіше потрапляють у ситуації, де необхідно суворо дотримуватися цих норм.

Основу курсу сформували декілька блоків:

  • принципи та джерела міжнародного гуманітарного права;
  • поводження з полоненими;
  • взаємодія з цивільними особами;
  • засоби та методи ведення бойових дій;
  • відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права та збір доказів про воєнні злочини,
  • важливість взаємодії з засобами масової інформації та медіаграмотність.

Заняття проводили експерти Громадської організації "Ліга офіцерів", зокрема керівник організації – полковник запасу Володимир Лукічов, капітан 1 рангу запасу Андрій Коренько, Юрій Карін, військовий експерт, головний координатор проєкту "Інформаційний спротив" та Сергій Мокренюк – відомий юрист, правозахисник.

Також на лекції для військовослужбовців запросили представників Міноборони та Генштабу ЗСУ. На конкретних прикладах тренінги проводили докторка філософії з міжнародного права майор Інна Заворотько (представниця Департаменту юридичного забезпечення Міністерства оборони України) та начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗС України полковник Богдан Сеник.

Як проходили тренінги / Фото Генштабу:

Російські військові в полоні 

  • Українські військові дотримуються всіх норм міжнародного гуманітарного права, беручи у полон росіян. У Мін'юсті говорять, що на утримання одного полоненого витрачають близько 10 тисяч гривень на місяць. Якщо ж рахувати витрати лише на харчування, то це близько 3 тисяч. 
  • Журналісти Washington Post нещодавно отримали доступ до однієї з колоній, де утримують російських окупантів. Вони змогли побачити, в яких умовах живуть окупанти, чим займаються у вільний час та що їдять. 
  • Військовослужбовці ЗСУ кажуть, що полонених необхідно утримувати, аби мати обмінний фонд з ворогом. Як би не хотілося українським захисникам помститися за жорстоке поводження зі своїми побратимами, вони все ж дотримуються міжнародного гуманітарного права. 
Автор: Анжеліка Байбак