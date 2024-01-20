Може бути правопорушення: юрист пояснив, як поводитися з працівниками ТЦК
Джерело:"Ми – Україна"
Питання, що пов'язані з мобілізацією, дуже гостро стоять серед українців. Так, юрист розповів, як поводитися з працівниками ТЦК та СП.
Питання про поведінку з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглянув юрист Андрій Приходько.
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Поведінка з представниками ТЦК
Андрій Приходько у ток-шоу "Є Вихід" зазначив, що провокативне поводження з представниками військкоматів – це адміністративне правопорушення. Правознавець розповів, що за таке правопорушення може затримати поліція.
При цьому юрист наголосив, що затримання мають здійснювати саме правоохоронці, а не працівники ТЦК та СП, оскільки вони не мають на це права.
Працівники ТЦК та СП мають право залучити працівників правоохоронних органів для такого затримання.
Чим загрожує неявка за повісткою у ТЦК: що відомо
- Чоловіки, які не з'явилися у ТЦК та СП після вручення повістки, можуть отримати покарання. Воно залежить від виду повістки, яку їм вручили.
- Якщо вручили повістку для уточнення військово-облікових даних, а людина не з'явилась до військкомату, то їй загрожує адміністративна відповідальність – штраф. Юрист Андрій Приходько зазначив, що "30 неоподаткованих мінімумів за перший раз, коли ви не з'явились. Якщо не з'явились другий раз – подвійний штраф. Це у випадку, якщо ви отримали повістку для уточнення військово-облікових даних".
- Проте, варто наголосити, що явка в ТЦК може бути й різною, як і повістки. Штраф людина отримає у випадку, якщо не прийшла оновити військово-облікові дані, в іншому ж випадку – особі загрожуватиме кримінальна відповідальність.
- За словами юриста, якщо людина вже пройшла ВЛК, її визнали придатною для несення служби й видали повістку для несення військової служби, а вона не з'являється – тоді загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.