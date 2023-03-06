Українські захисники створили унікальну систему ППО: в чому її особливість

Від початку широкомасштабного вторгнення весь світ спостерігає за протистоянням, яке до того не було відоме людству. Фактично на полі бою нашим військовим вдалось створити систему протиповітряної оборони, яка здатна ефективно ліквідовувати ворожі повітряні цілі, що не може не викликати захват.

Ворог думав, що зможе зламати дух українців масованими ракетними атаками, однак ці обстріли, як не дивно, лише загартували дух наших військових та громадян. Ба більше, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону запевнив, що українські захисники створили унікальну систему ППО, – інформує 24 Канал.

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"Вдалось поєднати різні вогневі засоби"

Варто сказати, що ЗСУ навчились збивати практично усі повітряні цілі ворога від перших днів великої війни. Уже зараз можна констатувати, вони опанували небачений рівень майстерності в цьому ділі – це зрозуміло зі слів Ігната.

Повітряні сили оборони створили унікальну систему протиповітряної оборони. У чому полягає її унікальність? У тому, що вдалось поєднати різні сили та засоби – вогневі засоби. Ми створили мобільні вогневі групи. Працюють винищувальна авіація, зенітні ракетні системи різних поколінь,

– сказав він.

Разом з тим Ігнат наголосив, що поруч зі старим радянським озброєнням на полі бою працює техніка від західних партнерів.

Зокрема, йдеться про те, що разом зі ЗРК Бук-М1, системами С-300, С-125, іншими радянськими установками ППО сухопутних військ на полі бою свою ефективність засвідчують ЗРК NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші системи від Заходу.

Успіхи української армії: актуальне

У ніч проти 6 березня Повітряні сили знищили більшість дронів-камікадзе, що по нас випустив ворог. Власне, йдеться про те, що окупанти атакували українські міста 15 безпілотниками, однак аж 13 з них вдалось збити нашим військовим. Про це повідомив Юрій Ігнат.

Окрім того, станом на 6 березня відомо, що ЗСУ знищили майже 154 тисячі окупантів та понад 40 тисяч одиниць їхньої техніки. Зокрема, 3 423 танків, що не може не вражати.

Водночас слід сказати, що в росіян величезні проблеми під Вугледаром на Донеччині. За словами речника Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, ворог зазнає чималих втрат на цій ділянці фронту.

Речник Повітряних сил заакцентував, що озброєнням від партнерів нашим воякам довелось опановувати безпосередньо в бойових умовах. Очевидно, це досить непросто.