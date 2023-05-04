Зібрані з підручних засобів: Жданов розповів, як працюють мобільні групи ППО
Північні прифронтові та прикордонні території України щоденно потерпають від ворожих обстрілів російських терористів. Противник продовжує обстрілювати населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Про це на своєму ютуб-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Він розповів, як працюють мобільні групи, що борються з російськими обстрілами в Київській області.
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Зараз великою проблемою для мирного населення нашої держави є удари авіації, зауважив Жданов.
Наприклад, у Київській області територіальна оборона має мобільні групи, які створені на базі підрозділів територіальної оборони, вони виїжджають, коли оголошується тривога. Використовують різні засоби, переважно кулемети для боротьби зокрема з дронами. Використовують прожектори та інші засоби, і навіть збивають крилаті ракети, пояснив аналітик.
ППО не вистачає
На всю територію України ППО не вистачає, підкреслив військовий експерт. Тому зараз це є величезною проблемою. Ба більше, останній Рамштайн був присвячений зокрема питанню про підсилення засобів ППО в Україні.
Є питання: де ППО? Воно із підручних засобів, в Києві також ППО багато немає. У нас головне питання – це захистити фронт від авіації і ракетних ударів противника. Фронт і й інші стратегічні об'єкти,
– додав спікер.
Жданов пояснив, як працюють мобільні групи ППО: дивитись відео
Ворог 4 травня атакував Україну: що відомо
- Під обстрілами опинилася Київська, Запорізька, Донецька та Одеська області. У Києві працювало ППО. Загалом терористи випустили 24 дрони, з них захисники знищили 18.
- На Одещині з 15 дронів-камікадзе збили 12. Повідомляється про пошкодження гуртожитку одного з навчальних закладів, без постраждалих.
- З'явилася інформація, що Росія нібито атакувала Київ, окрім дронів, ще й ракетами балістичного типу. Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат наразі не підтвердив цю інформацію.