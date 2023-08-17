Треба наважитися на евакуацію: обстріли Куп'янщини посилюються

Ситуація на Куп'янському напрямку загострюється. Через посилення ворожих обстрілів 10 серпня влада оголосила обов'язкову евакуацію з деокупованих населених пунктів у Куп'янському районі.

Наразі евакуювали понад 400 людей. Серед них діти, люди похилого віку та маломобільні. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Віра не захистить від ракет

Чотири райони Харківської області й десятки сіл опинилися під російськими обстрілами. Зараз триває евакуація з Куп'янщини. До неї вже залучено понад 14 волонтерських організацій, також допомагає поліція та Червоний Хрест. Застосовують спеціальний транспорт, зокрема швидкі.

Волонтери, ризикуючи собою, доїжджають до крайніх сіл, щоб допомогти врятувати людей. На жаль, багато людей, попри небезпеку, залишаються і намагаються жити своїм життям. Однак віра в те, що все буде добре не врятує від ворожих ракет. Потрібно евакуюватися хоча б на деякий час,

– зазначила кореспондентка з Харкова.

Людей, які евакуюються з небезпечних регіонів, привозять у збірні пункти, а звідки розподіляють по гуртожитках, готелям, санаторіям тощо. Також надають допомогу в переїзді в інші міста та області України.

"Треба наважитися виїхати. Ситуація з обстрілами на цій ділянці загострюється і далі буде набагато важче виїхати. Ризик для волонтерів і мешканців збільшується", – наголосила Черненко.

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Окупанти застосовують різноманітне озброєння

Протягом доби 16 серпня російські окупанти обстріляли Куп'янськ та сусідні села. Російські загарбники застосовували дрони "Шахеди", ракети С-300 й Х-22, якими також били по передмістю Харкова. Внаслідок ворожих атак постраждала цивільна інфраструктура, частково приватні будинки. На щастя, обійшлося без поранених та жертв.

Росіяни обстріляли Петропавлівку. Я пам'ятаю, як ми ще на весні змогли спокійно туди доїхати. Спокійно, маю на увазі під час евакуації, але хоча б не було чути вибухи, то тепер зараз дуже сильно обстрілюють цю територію. За кілька кілометрів від цих сіл лінія фронту,

– мовив кореспондентка з Харкова.

Під ударами з повітря були десятки населених пунктів на Харківщині. Внаслідок чого зайнялося близько 4 пожеж, здебільшого на Куп'янщині. У селі Велика Рогань пошкоджене приватне домоволодіння.

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