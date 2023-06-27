Є влучання Х-22: в ОВА розповіли деталі про цинічний удар ворога по Кременчуцькому району

Окупанти вкотре довели свою цинічність. 27 червня, у роковини атаки на ТЦ "Амстор" у Кременчуці, росіяни знову націлили ракети на Полтавську область.

Цього разу ворожа ракета Х-22 влучила у дачний кооператив у Кременчуцькому районі. Попередньо, без жертв.

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Російська Х-22 вдарила по Кременчуцькому району

Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано,

– йдеться у повідомленні.

Лунін зазначив, що усі деталі влучання наразі уточнюють.

Ми ж нагадаємо, що близько 12:00 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про пуск ракет у сторону Полтавської області. Людей просили перейти негайно в укриття, а вже за кілька хвилин очевидці повідомили про потужні звуки вибухів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час ракетної атаки Росія знову запустила Х-22, як і рік тому. Ворог випустив по місту дві ракети.

Реакція омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на черговий обстріл Полтавщини.

Сьогодні рік теракту і удару по супермаркету "Амстор", де загинуло понад 20 людей. І в цей день Росія тими ж ракетами знову вдарила по Кременчуку. РФ – терорист! Покарання невідворотне для кожного російського вбивці!

– написав Лубінець.

Попередня атака Росії на Україну

Уночі 26 червня росіяни атакували Україну з кількох напрямків, найбільше націлившись на Одеську область з Півдня. Окупанти випустили 3 крилаті ракети "Калібр" із підводного човна в Чорному морі, а ще 8 "Шахедів" зі східного узбережжя Азовського моря.

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили 2 ракети та 7 безпілотників. Це при тому, що роботу ППО ускладнювала погода: над морем були сильний шторм і гроза, які погіршували видимість.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окупанти влучили у 2 об'єкти, проте не уточнив, в які саме. Він наголосив, що минулося без втрат і "ворог не досяг своїх цілей".

Також росіяни атакували Північ України, випустивши 4 безпілотні літальні апарати. Їх усі збили, проте тип цих БпЛА наразі встановлюють.

Рівно рік тому 27 червня окупанти вдарили ракетами Х-22 по торговельному центру "Амстор" в момент, коли всередині перебувало понад тисячі людей. Жертвами атаки стали 22 людини, ще майже 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості. ТЦ було повністю знищено.