Якби десант Росії висадився у Києві, столиця була б взята, – Буданов

Уже рік від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили стримують російських окупантів на всіх напрямках фронту. У перші тижні великої війни нашим захисникам вдалось навіть відбити атаку на Київ та не дати ворогові його захопити, однак все могло піти за іншим сценарієм.

Власне, за словами начальника Головного управління Кирила Буданова, якби справді російські військові висадились з гелікоптерів у передмісті столиці, то місто через деякий час було б уже під їхнім контролем. Водночас глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, яких заходів було вжито, аби не дати ворогові взяти місто. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Плани Росії провалились

Очевидно, завдяки ретельній підготовці та плануванню вдалось уникнути захоплення столиці України у перші години від початку великої війни. В окупантів було декілька планів щодо взяття міста, та один з них, ймовірно, стосувався окупації серця нашої держави з півночі.

Була чимала загроза того, що загарбникам вдасться прорвати оборону Збройних Сил на Чернігівському напрямку та з лівого берега через мости переправитись – на правий. Тому нашому військовому командуванню довелось ухвалити рішення про замінування усіх переправ.

Вони (мости – 24 Канал) всі були заміновані. Була команда, якщо прорив – то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий,

– констатував глава МО Резніков.

Окрім того, він підкреслив, що однією з ключових цілей для Росії було захоплення Урядового кварталу.

Командування ЗСУ розповідає про спроби росіян захопити Україну у перші дні великої війни: дивіться уривок з національного телемарафону

Зауважимо, що інформацію про замінування мостів в цьому ж інтерв'ю, що транслювалось в ефірі національного телемарафону, підтвердив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що це питання обговорювалось на найвищому рівні.

Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків,

– заакцентував він.

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Також до цієї теми згадаємо слова Кирила Буданова про те, що українська розвідка співпрацює з росіянами з найближчого оточення президента ворожої держави Путіна. Власне, очевидно, це є одним з тих чинників, що наближує нас до перемоги.