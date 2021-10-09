Як Росія використовує мінські угоди та чому це невигідно Україні
Джерело:24 канал
Росія використовує мінські угоди та мінський процес для тиску на політичне керівництво України. Також вона намагається впливати на владу країн-партнерів України.
Це робиться з метою дискредитації України у світі та розколу в українському суспільстві. Про це у коментарі 24 каналу розповів виконавчий директор Восток SOS, учасник Міжнародної моніторингової місії (Україна) Костянтин Рєуцький.
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Мінські угоди не вигідні для України
За словами Рєуцького, Росія намагається дискредитувати Україну в очах її партнерів, доводячи нібито її "недоговороспроможність".
Звісно, таким чином створює і проблеми в середині українського суспільства, працює на розкол українського суспільства.
Експерт зазначив, що західні політики, які працюють з цією темою, розуміють, що мінські угоди були підписані під великим політичним і військовим тиском, що вони не вигідні для України.
Виконавчий директор Восток SOS, учасник Міжнародної моніторингової місії (Україна) Костянтин Рєуцький / Фото Аліни Туришин, 24 канал
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Нам з нашими західними партнерами треба шукати нові стратегії впливу на Російську Федерацію. Звісно, що мінські угоди не вирішать цього,
– додав Рєуцький.
За його словами, західні союзники також розуміють, чому Україна в мінському процесі працює саме так, як вона працює.
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