Пригожин істерить не просто так, – Самусь про можливу протидію Росії контрнаступу ЗСУ

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин вдався до прямих загроз до міноборони Росії. Він погрожує вивести вагнерівців з Бахмута, якщо їх не забезпечать достатньою кількістю зброї.

Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь пояснив алармічні заяви Пригожина тим, що йому та усьому військовому керівництву Росії потрібно будь за що виконати політичну вимогу Владіміра Путіна. Про це Самусь розповів 24 Каналу.

Зверніть увагу Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

В Росії керує одна людина

Він зазначив, що в Росії сформувався особливий підхід до керування не тільки військами, а державою взагалі.

Насправді там зараз править одна людина – Владімір Путін. Він керує і так званою СВО, і економікою, і енергетикою. Він також ухвалює остаточне рішення про знищення української інфраструктури,

– зазначив він.

Вся неадекватність ухвалених рішень пояснюється тим, що в Росії є тоталітарний, диктаторський режим, в якому не існує дискусії. А всі рішення ухвалюються наближеним до диктатора колом осіб. І ці рішення часто є неадаптованими до ситуації.

І тому коли зараз постає питання, як Росія буде протидіяти контрнаступу українських сил, то у них головна проблема не в обороні. Їхня головна проблема – взяти до 9 травня Бахмут,

– впевнений співрозмовник.

Яка головна проблема Росії напередодні контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Дозволили підготувати необхідні сили

Самусь зауважив, що Пригожин істерить не просто так, адже він взяв на себе зобов'язання взяти Бахмут, але в результаті цього не виконав.

Росіяни зараз всі резерви кидають в Бахмут, що його захопити до цієї дати і виконати політичну вимогу Путіна,

– підкреслив він.

Військовий експерт розповів, що фронт між Росією і Україною – близько 2 тисячі кілометрів. Українській армії вдалося перетворити оборону з 2 тисяч кілометрів на кілька ділянок фронту в Кремінній, Мар'їнці, Авдіївці, Бахмуті та Вугледарі з загальною сумою кілька десятків кілометрів. Росія на цих напрямках сконцентрувалась і поклала величезні ресурси.

"Українські воїни витримали скаженілі атаки ворога завдяки своєму героїзму і професіоналізму. І дозволили підготувати необхідні сили для проведення активних наступальних дій протягом весняно-літньої кампанії", – наголосив Михайло Самусь.

До теми Останні 72 години показали, що Росія не готова до контрнаступу України, – CNN

Більше про заяву Євгенія Пригожина