Катували 2 – 3 доби, – Хлань розповів про знущання, які росіяни влаштували на Херсонщині

Після деокупації правого берега Херсонщини стали відомі чергові факти звірств росіян над українцями. Як і на Півночі України, Харківщини, на Херсонщині знаходять катівні, місця незаконного утримування людей тощо.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Раніше повідомлялось про те, що на Херсонщині окупанти катували навіть підлітків.

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Окупанти влаштували катівні в Новій Каховці

Хлань зазначив, що після деокупації лівобережжя Херсонщини ми побачимо ще більше злочинів росіян. Зокрема, в приміщенні СБУ Нової Каховки створили центр незаконного утримування людей, куди звозили їх з усієї області. Людям надягали на голову мішок, зв'язували руки і 1,5 – 2 години (стільки їхати до Нової Каховки фактично з будь-якої точки Херсонщини) везли до тюрем.

Людина билась головою по кузову, поки доїжджала до Нової Каховки. Тоді їх кидали в камери, де поруч катували інших людей. У середньому це тривало 2 – 3 доби,

– зауважив депутат Херсонської обласної ради.

Він додав, що після того, як людина знесилювалась, була без їжі, її відводили на допит. Там вимагали визнати якісь незрозумілі речі, після того визнати, що вона засуджує українську владу й вітає російську.

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Багато обшуків і затримань

За словами депутата Херсонської обласної ради, згодом такі місця поширились на всій райвідділення поліції. Через це на Херсонщині збільшилась кількість доносів, а за будь-яким доносом слідували абсолютно безпідставні обшуки й арешти. За найкращим збігом обставин людей тримали в камерах від 3 до 5 діб і відпускали.

"У найгіршому, як ми бачимо Миколаєнко, міський голова Херсона, Бабич, міський голова Голої Пристані, досі невідомо, де вони перебувають і що з ними відбувається. Попереду ми побачимо ще багато кримінальних справ, бо Національна поліція вже порушила понад 300 кримінальних справ. Їх буде ще більше, бо росіяни продовжують чинити злочини проти українців", – наголосив Хлань.

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