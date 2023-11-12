У Чорному морі вирує потужний шторм: Сили оборони Півдня оцінили ймовірність російських атак
Джерело:Сили оборони Півдня
Сили оборони Півдня попередили про надзвичайно високий рівень мінної небезпеки через шторм. Погодні умови певним чином вплинули на російських загарбників.
Сили оборони Півдня повідомили, що оперативна ситуація в їхній зоні відповідальності залишається напруженою. Наразі в діях окупантів не виявлено ознак формування наступальних угруповань.
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Яка поточна ситуація на морі
Сили оборони Півдня заявили, що у Чорному та Азовському морях Росія залишила по одному бойовому кораблю через погодні умови.
В морі потужний шторм. Ворог залишив на бойовому чергуванні 2 бойових кораблі – по одному в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування,
– мовиться у повідомленні.
Наші захисники закликали жителів південних областей не відвідувати смугу узбережжя через високу мінну небезпеку.
Погодні умови також ускладнили дорозвідку бойової роботи наших воїнів. Однак вже точно відомо, що протягом минулої доби Сили оборони Півдня ліквідували 5 окупантів, знищили 4 гармати та 2 одиниці ворожої автомобільної техніки, а також відправили на дно російський човен.
Що відомо про ракетоносії противника
- Нещодавно речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що погода на нашому боці. Адже через сильний шторм російські окупанти змушені були перемістити всі свої ракетоносії та великі десантні кораблі у пункти базування.
- Раніше начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня у коментарі 24 Каналу заявляла, що після знищення російських катерів нашими захисниками ворожі ракетоносії бояться виходити на чергування. Водночас вона нагадала, що противник може бути підступним.
- Як пояснила Гуменюк, ворожі ракетоносії здатні атакувати Україну прямо з бухт. Це становитиме небезпеку для російського екіпажу та інфраструктури довкола, однак факти таких пусків ракет вже були зафіксовані.