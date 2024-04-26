"Лукашенко попереджає": скільки часу потрібно Росії на відновлення запасу зброї

У Міноборони Німеччини заявили, що росіяни виробляють зброї більше, ніж потребують. Алєксандр Лукашенко зі свого боку стверджує, що Росія, розкрутивши свій потенціал, виготовить настільки багато озброєння, що воно розійдеться по всьому світу.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, за якої умови у Росії може з'явитися надлишок зброї.

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Як швидко Росія може відновити запаси зброї

Світан зазначив, що боєприпаси і техніка на складах у росіян буквально за рік будуть на нулі. Вони зараз підіймають стару техніку та ставлять на бойове чергування.

За його словами, надлишки у противника можуть бути лише, якщо зупинити бойові дії. Тоді окупанти почнуть накопичувати озброєння й продавати.

У цьому сенсі Лукашенко має рацію, тобто він попереджає, просто не каже повністю,

– заявив полковник запасу.

Він зауважив, що росіяни не швидко зможуть відновити свій потенціал. Лише за 3 – 5 років вони можуть вийти приблизно до рівня позицій, які у них були до 2022 року.

Яка мета Росії

Військовий експерт не виключає, що росіяни можуть виробити якісь нові модифікації деякого озброєння.

Але без елементної закордонної бази – вони нічого нового не вироблять,

– заявив Світан.

Якщо й щось виготовлятимуть – то старе радянське обладнання.

Проте, зауважив він, механізм "замороження" війни, аби створити запаси для подальшого руху, однозначно є. До того ж цей рух буде конкретно в Європу. Під удар можуть потрапити країни Балтії, які розташовані поряд із Білоруссю.

Тож, додав він, Лукашенко розуміє, що раз уже мав велику проблему через заходження російських загарбників через Білорусь в Україну і така сама операція може бути проведена в країни Балтії, тому мандражує на камеру.

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