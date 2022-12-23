Шпиталь на базі відпочинку у Бердянську й обладнання позицій у Криму: головне від Генштабу

Українські захисники не втомлюють засвідчувати героїзм у боротьбі з Росією та відбивати атаки ворога на різних напрямках. У Генштабі розповіли, як ЗСУ відпрацювали по окупантах за минулу добу, та описали ситуацію на різних напрямках.

Уже упродовж 303 днів українська армія не дає Путіну та його нікчемним військам втілити у життя свої загарбницькі плани. У командуванні Збройних Сил cхарактеризували ситуацію на фронті станом на ранок п'ятниці 23 грудня.

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Запоріжжя: втрати загарбників та шпиталь у Бердянську

У ЗСУ зазначили, що через значні втрати у "другій армії світу" окупанти облаштували військовий госпіталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Також кілька туристичних баз міста загарбники використовують як пункти дислокації своїх військ.

Також слід сказати, що загалом ситуація на Запорізькому та Херсонському напрямках неспокійна. Росіяни обстріляли упродовж минулої доби з реактивної та ствольної артилерії Марганець Дніпропетровської області та місто Херсон.

Крим: росіяни будують лінію оборони

Очевидно, окупанти розуміють, що жити спокійно на території тимчасово окупованого півострова їм ще недовго. Тому ворожі підрозділи облаштовують інженерним обладнанням оборонні позиції вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

Як ЗСУ протистоять ворогові: потужні цифри боротьби

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Високе Сумської області;

Хатне, що Харківщині;

Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області;

Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка, що на Донеччині.

Водночас українська армія завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Нашим воїнам вдалось знищити 3 зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА Росії.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили:

3 пункти управління;

3 склади боєприпасів;

8 районів зосередження живої сили.

Харківщина та Дніпропетровщина: загарбники влучили у цивільні об'єкти

Як зазначають у ЗСУ, окупанти завдали 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об'єктах в Харківській та Дніпропетровській областях.

Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню,

– пишуть у Генштабі.

Чи буде повторний наступ з Білорусі: яка ситуація на півночі та інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках українська розвідка не виявила ознак формування наступальних угруповань. Тобто поки загарбники не готуються до повторного нападу, однак у командуванні ЗСУ наголошують, що на території Білорусі військові комісаріати проводять перевірку приписного складу.

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Як не дивно, у Лукашенка особливої уваги приділяють перевірці старших офіцерів, що перебувають у запасі. Окрім того:

на Сіверському напрямку окупанти здійснили обстріл з РСЗВ у районі населених пунктів Блешня Чернігівської області та Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водолаги і Краснопілля, що на Сумщині.

окупанти здійснили обстріл з РСЗВ у районі населених пунктів Блешня Чернігівської області та Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водолаги і Краснопілля, що на Сумщині. на Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області.

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області. на Куп'янському напрямку загарбники уразили вогневими градами території неподалік Новомлинська, Куп'янська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

загарбники уразили вогневими градами території неподалік Новомлинська, Куп'янська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. на Лиманському напрямку вороги обстріляли Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

вороги обстріляли Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське Донецької області.

Власне, варто сказати, що найважчою залишається ситуація на Сході, зокрема на Бахмутському напрямку. Однак нещодавно Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що везе у найгарячішу точку на фронті "рішення", на яке чекали наші Сили оборони дуже довго.