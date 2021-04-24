Не тільки штраф: як у "Слузі народу" можуть покарати Тищенка за карантинну вечірку

"Слуга народу" Микола Тищенко, який нещодавно влаштував вечірку у розпал локдауну, навряд чи відбудеться лише штрафом. У президентській фракції заговорили навіть про виключення нардепа.

Про це в ефірі одного з українських каналів заявила нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Вона заявила, що виключення Тищенка з фракції – це справедливе покарання.

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Як можуть покарати Тищенка

Підласа зазначила, що депутати зі "Слуги народу" не мають жодного відношення до накладання штрафів, адже вони не є судом. Вона сказала, що питання про штраф для Тищенка має вирішувати поліція. За її словами, безпосередньо рішення щодо Тищенка ухвалюватиме політрада, в якій вона перебуває.

Крім того, нардепка розкритикувала ідею глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамії про покарання Тищенка. Нагадаємо, той запропонував нардепу допомогти українським військовим на фронті.

Благодійна допомога армії – це не покарання, це виглядає дико. Люди допомагають армії за покликом серця. Покаранням може бути або виключення з фракції, або попередження, і після двох попереджень — виключення, або позбавлення якоїсь посади,

– наголосила вона.

Підласа додала, що сама голосувала б за виключення Тищенка з фракції.

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Карантинна вечірка Тищенка: головне

Заступник керівника фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, попри локдаун, який діє у Києві, влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Дійство відбувалося у ресторані київського готелю Fairmont. Серед запрошених – відомі політики та високопосадовці.

Очільник МОЗ Максим Степанов обурився проведенням підпільних вечірок та масових святкувань в умовах жорсткого карантину.

Пізніше Тищенко спробував виправдатися за вечірку у розпал локдауну. Як пояснив нардеп, святкування дня народження його дружини відбулося саме у готельному номері, а не ресторані готелю.