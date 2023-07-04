Триває "торгівля" між Пригожиним і Кремлем, – політолог назвав версії
Попри невтішні сценарії для Євгенія Пригожина після його заколоту, очільнику вагнерівців досить непогано ведеться. Існують різні версії, чому позбутися "кухаря Путіна" не так просто.
Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, існує навіть імовірність, що Пригожин наважиться на новий похід на Москву.
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"Ситуація цілковито парадоксальна. З одного боку, сам Владімір Путін звинуватив Євгенія Пригожина в заколоті. З іншого боку, Пригожин прекрасно почувається", – зазначив Ейдман.
За чутками, Пригожин перебуває в Москві, і йому навіть повернули конфісковані кошти. Це може свідчити про те, що російський диктатор слабкий настільки, що вже не може розправитись із заколотником і продовжує платити йому данину.
Чому Пригожина не чіпають
"Я думаю, тепер триває потужна торгівля між Пригожиним і Кремлем. Найімовірніше, влада йому поступиться. З чим це пов'язано – є різні версії", – зауважив політолог.
Пригожин має "імунітет" з кількох причин.
- Його ще хочуть використати у війні проти України.
- Він має потужний компромат на всю російську верхівку.
- Багато російських високопосадовців мають інтереси в його бізнесі.
Крім того, Пригожин досі має найману армію, яку погрожує застосувати.
"І тут можуть бути різні варіанти – від походу на Київ до походу на Мінськ і Москву. Від нього можна всього очікувати", – наголосив Ейдман.
Що відомо про Пригожина: останні новини
- 27 червня в Росії припинили кримінальну справу проти заколоту Євгенія Пригожина. За словами прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова, між очільником вагнерівців і владою було "досягнуто домовленості".
- До того ж ватажку ПВК "Вагнера" повернули коробки з готівкою, які вилучили під час обшуку в Петербурзі під час кримінальної справи про заколот. Гроші привіз Пригожину його водій за довіреністю.
- Як відомо, під час "перевороту" 24 червня вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Ба більше, вони пошкодили дороги, 19 будинків і мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.