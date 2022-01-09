Як США відповість Росії у разі її вторгнення в Україну: NYT опублікував деталі

У США розпочали підготовку до санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Вашингтон може заборонити експорт будь-яких споживчих товарів, що використовують вироблену або розроблену в США електроніку.

Подібні санкції будуть поширюватися на телефони, комп'ютери, холодильники, посудомийні машини та іншу електроніку. Мовиться про прилади, вироблені в Європі, Південній Кореї та інших зарубіжних країнах.

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У США готуються до нападу Росії на Україну

У грудні 2021 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван створив міжвідомчу робочу групу. Вона вивчає можливі заходи протидії на випадок нападу Росії на Україну.

До складу об’єднання увійшли представники Ради з національної безпеки США, спецслужб країни, Міноборони, Держдепартаменти, Мінторгу, Міненерго та Міністерства національної безпеки.

Санкції за президенства Обами не досягли ключової мети

Крім того, Білий дім провів оцінку санкцій, накладених на Москву під час президентства Барака Обами у зв'язку з окупацією Криму. За її підсумками зробили висновок, що обмеження завдали шкоди російській економіці, але не досягли ключової стратегічної мети – змусити російську владу покинути Україну.

Говорячи про плановані обмеження на імпорт електроніки, європейські чиновники зауважили, що наразі неясно, чи будуть росіяни в разі неможливості купити товари звинувачувати в цьому президента Росії Володимира Путіна, або ж в цьому звинуватять США та їхніх союзників.

Які ще санкції розглядають у США

Заходи проти найбільших російських фінансових інститутів, що покладаються на міжнародні грошові перекази.

Санкції на російські винищувачі, системи ППО та протисупутникової оборони й космічні системи.

Обмеження на інноваційні технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення.

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