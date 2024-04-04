Росія засипає усе КАБами: у Зеленського назвали єдиний спосіб протидії

Росія воює з не з військовими, а з цивільним населенням України. Окупанти скидають КАБи по всій лінії фронту, буквально засипають ними. Харків, Суми, Херсон, Чернігів, Запоріжжя – завжди під загрозою ударів.

Лише протягом березня країна-агресорка використала більш як 3 тисячі керованих авіаційних бомб. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу назвав єдиний метод протидії КАБам.

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Що допоможе боротися з КАБами

Як зазначив радник голови ОПУ, боротися з КАБами допоможе винятково тактична авіація – винищувачі-перехоплювачі F-16, які після отримання розосередять по всій лінії фронту. Відомо, що Україні нададуть близько 50 літаків. Утім, було б краще, якби кількість збільшилася до 75 – 80 одиниць.

Вони будуть ефективно працювати, тому що плече ураження в них більше, ніж у тактичної авіації Росії. Вони зможуть їх далеко відігнати від лінії фронту. Тоді це буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту,

– наголосив Подоляк.

Як протидіяти ракетам та дронам

Також за березень Росія використала понад 400 ракет та 600 "Шахедів". Окупанти знищують гідроенергетику, електричні та теплові станції. Президент України Володимир Зеленський постійно каже партнерам, яка зброя додатково необхідна нашій державі для захисту населення та різних об'єктів.

Якщо проти балістичних та гіперзвукових ракет гарно працюють системи ЗРК Patriot, потрібно додатково надати Україні 5 – 6 таких установок. Якщо проти крилатих ракет та "Шахедів" ефективно працюють NASAMS та IRIS-T, потрібно додатково поставити Києву певну кількість систем.

Ба більше, далекобійна зброя потрібна. Чому? У містах концентрацій наша розвідка точно розуміє "де" і "що" треба знищувати. Наприклад, знають, що треба знищувати у Криму, аби півострів перестав бути військовою базою забезпечення окупаційного угруповання,

– зазначив Михайло Подоляк.

Україні не вистачає об'єктивних та суб'єктивних речей

Об'єктивних – поступове збільшення інвестиції у військові виробництва у країнах-партнерах України. Нарощування снарядного, ракетного, дронового виготовлення, яке потроху йтиме українським військовим на фронт. І одного моменту побачимо суттєву різницю між тим, що є сьогодні та між тим, що буде завтра. Але це займе певний час.

Я тут з розумінням ставлюсь. Хоча з нерозумінням ставлюся до того, що це треба було все робити рік і півтора року тому, а не чекати, що Росія повернеться до адекватного стану,

– сказав радник голови ОПУ.

Суб'єктивних – мінімізація впливів проросійського лобі. Мовиться про всі ультрарадикали: праві, ліві, більш пасіонарні, більш харизматичні. Вони впливають на суспільні думки, мають певні електоральні можливості та варіанти. Вони поводяться агресивно, бо розуміють, що все розбалансовано.

Завжди всі ці пасіонарні діячі та партії у такі нестабільні часи поводяться набагато агресивніше. Чому? Бо розуміють, що електорально можуть отримати не 1,5%, а 15%. Тому вони займають активну інформаційну позицію. Та водночас проросійську й активно впливають на суспільну думку,

– підкреслив Подоляк.

Вони не готові вийти з "мильних бульбашок", хоча розуміють всі ризики щодо Росії: що це неадекватна країна, що Владімір Путін є маніакально налаштованою людиною з переоціненими ідеями, що з ним немає про що домовлятися. Попри це, не можуть вийти з "летаргії" традиційної для останніх 20 років політичного процесу в західних елітах.

Ці люди поки не готові взяти на себе відповідальність, поводитися більш дієво, актуально та агресивно. Тобто ухвалювати швидкі рішення. Проте поступово відбуваються зміни. Подоляк бачить суттєву зміну риторики не тільки у представників Східної і Північної Європи, але також й у представників класичної, консервативної, старої Європи: Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів. Це добра новина. Єдина проблема – час.

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